El defensa central chileno del Elche, Enzo Roco, ha valorado hace unos minutos en rueda de Prensa, el inicio de temporada haciendo autocrítica y asegurando que “aún no hemos alcanzado el techo del equipo”. Preguntado por si esta campaña se puede aspirar, por calidad de la plantilla, a algo más que a la permanencia “tranquila”, Roco ha sido tajante: “Las cosas no se merecen, sino que se ganan. Hay que demostrarlo partido a partido. No por tener una plantilla con nombres tenemos nada asegurado. Cada partido hay que dejarse la piel en el campo. Y mediante el esfuerzo, en esa línea, vamos a conseguir los objetivos. Debemos enfocarnos enfoco en cada partido que venga”.

El siguiente rival es el Espanyol, este sábado (14 horas, Martínez Valero). El equipo llega de una dolorosa derrota con “muchas cosas” por corregir. “Fue un partido que nos dejó muchas dudas en lo futbolístico. Veníamos haciendo las cosas bien como local, ganando el último partido ante el Celta y con buenas sensaciones en encuentros anteriores, aunque no hubiéramos sumado”. Ante los pericos, “hemos trabajado esta semana súper bien para corregir las cosas que necesitamos para estar preparados para el sábado”. ¿Cómo? “Debemos tener mejores posesiones de balón y no abusar del juego directo. Disponemos de jugadores del calidad para hacerlo. Esta semana hemos trabajado en ir mejorando”.

El próximo rival

El Espanyol es “un equipo con calidad y que viene con buena racha, con confianza, con una historia importante y en la línea de lo que es esta liga, de mucha calidad ofensiva. Debemos tener ese resguardo. Confío plenamente en mis compañeros, a quien le toque lo va a hacer de la mejor forma y debemos tratar de jugar bien y ganar”. Ante un rival así, “vamos a salir a buscar el partido desde el primer minuto, con un equipo sin espacios donde puedan hacernos daño”.

Sistemas de juego

Sobre las alineaciones, muy variadas, de Fran Escribá, y los continuos cambios de sistema, el central chileno entiende que “personalmente no noto la diferencia de jugar con 3 o con 4 en cuanto a incomodidad. El entrenador tomará la decisión viendo cómo ha ido la semana, a qué tipo de jugadores nos enfrentamos, qué equipo…”.

En Vallecas no jugó

“La decisión de no sacarme creo que fue correcta porque no había estado en toda la semana con el equipo entrenando. Viajé 16 horas -desde Chile-, llegué directamente a Madrid… En lo personal quedo tranquilo, pero sabiendo que estoy a disposición del equipo. Si me hubiera tocado jugar lo hubiera hecho de igual forma”, apunta.

Errores personales

Sobre sus dos errores que costaron goles ante Villarreal y la Real, el defensa destaca que lo de Anoeta fue un “accidente”. “Lamentablemente me resbalo en esa jugada. Tenía el balón totalmente controlado”, señalaba. Mentalmente ha superado los errores. “Ha pasado tiempo. Creo que contra el Celta demostré que quedó atrás, logramos una victoria. Se trata de accidentes que te hacen más fuerte. He tenido el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico. No ha sido la primera ni la última que me va a tocar. Espero que sean las menos posibles”. Insistía el defensor: “Son cosas que te pueden suceder. Hay algunos errores corregibles pero otros que no puedes manejar… pero ya dimos vuelta a la página. Ahora, tras una dura derrota ante el Rayo, toca pensar en el Español, que es lo que viene”.

Su pasado perico

El equipo blanquiazul fue el último de LaLiga en el que participó hasta su regreso a España este verano. Y del club perico, Enzo Roco tiene “lindos recuerdos. Allí tuve continuidad en una temporada que hice las cosas bien, con muy buena gente. Ahora toca defeder al Elche y trataré de representarle de la mejor forma”. De entonces a ahora, Enzo Roco es otro: “Los años te entregan un poco de experiencia, de rodaje, de sabiduría en el fútbol. Estoy más maduro, con una experiencia mayor y eso es lo que trato de aportar a la plantilla donde he llegado, donde busco juntarme a los defensas y entregarme a fondo como lo he hecho siempre”.

Futuro

El central franjiverde recordaba que “estamos en el comienzo de la temporada y el techo de este equipo no se ha tocado. Tenemos plena confianza en que seguiremos mejorando futbolísticamente y, también, individualmente hay jugadores que elevarán su nivel, en ellos me incluyo”. Ahora, “nuestro objetivo debe ser hacernos fuerte en casa y, con esos puntos, coger la confianza que te ayuda también a tener mejor juego como visitante”.

“El grupo está bien”

El jugador chileno aseguró también que “el grupo está bien, hemos comenzado la semana limpiándonos de esa derrota que, como a todo equipo, duele. Pero ahora ya estamos con la ilusión y la fe renovada para sumar de tres en casa, donde somos un equipo muy duro y lo vamos a demostrar el sábado”.

Compaginar Chile y Elche

Enzo Roco reconocía que compatibilizar selección y club “es un tema complicado y LaLiga no ha echado una mano para poder llegar lo antes posible al equipo. Hay que intentar tener esa capacidad de reinventarse rápidamente. Mi disposición para jugar siempre va a estar, aunque es el míster el que decide”.