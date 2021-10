Escribá: "Este Elche es un equipo más de segunda que de primera vuelta"

En primer lugar, sobre el pasado. El técnico analiza la última derrota: “Hemos visto lo que hicimos mal ante el Rayo, sobre todo a nivel defensivo en la primera parte, también hemos visto que, a veces, sin necesidad abusamos del juego directo. No nos puede condicionar que entre Guido Carrillo para perder balones intentando enlazar con él. Debemos seguir el concepto de jugar por fuera. Y no repetir este tipo de errores. Hemos sacado muchas conclusiones y corregido situaciones que sabemos que nos hicieron daño”. Después, el presente: “A nivel entrenamiento hemos trabajado muy bien y hemos pasado página. Como tiene que ser”. Por último, el futuro: “Lo afrontamos con mucho interés y muy mentalizados porque viene una semana muy importante, en la que queremos sumar el mayor número de puntos posibles para estar en una situación más cómoda, aunque no estemos mal”.

Ahora llega el Espanyol en un Martínez Valero resembrado. “El césped está muy bien. No perfecto. Ya lo sabíamos que iba a ser así. No había tanto margen de tiempo entre el último partido y el de este sábado. Para la siguiente semana, ante el Madrid, ya nos han dicho los técnicos que estará mejor”, explica el entrenador.

El rival

Del Espanyol, el entrenador destaca que cuenta con “jugadores muy habilidosos de medio campo hacia adelante. Con menos presencia física que otros equipos como el Alavés. Tiene también unas bandas muy interesantes... Sus futbolistas asocian muy bien, que se manejan bien con balón, muy veloces, que entre líneas puede generarnos problemas. Y defensivamente también dispone de un gran portero. Es un equipo que está funcionando bien, muy interesante, muy equilibrado, no se rompe nunca… Además de un histórico que, aunque acabe de ascender, cuenta con un 90% de su plantilla de jugadores de Primera. Es un equipo formado y preparado para cotas mayores. Tiene plantilla y entrenador de sobra para la permanencia”.

El Elche

Escribá asegura que el equipo “está bien. El análisis, entiendo que sea resultadista. Esto es fútbol. Pero si por ejemplo hubiéramos marcado en Vallecas en la ocasión de Lucas Pérez, seguramente hubiéramos visto brotes verdes donde yo considero que no los hay. Hubiera seguido igual de enfadado porque no me gustó el partido”.

El técnico insiste en que “el equipo, a nivel anímico, está fenomenal, preparado para enfrentarse a cualquier rival. El grupo está acostumbrado a estas situaciones y también sabe que va a hacer un buen año y que vamos a ir de menos a más durante la temporada. Han venido muchos jugadores nuevos y, aunque es verdad que llevamos unos meses juntos, todavía hemos competido poco. En el momento de que la liga avance, no tengan dudas de que este equipo va a ser más un equipo de segunda vuelta que de primera vuelta”.

El entrenador ha relatado cómo han sido los entrenamientos: "No ha sido una semana de mucha carga porque vamos en tres días a otro partido y en cuatro a otro más... Al partido ante el Espanyol llegamos frescos. Pero a nivel de partido el único que nos preocupa es el de este sábado. Todo lo que sea ganar sabemos lo que supone de impulso en todos los sentidos, no solo para nosotros, sino para todo el entorno también de cara a afrontar el martes de otra manera… Pero solo en función del resultado y de cómo esté la gente, pensaremos en el Alavés".

Sus jugadores

"Por primera vez desde que estoy aquí tengo a todo el mundo disponible, lo que es una alegría muy grande. Incluido John y Jony. Tengo 27 futbolistas disponibles para mañana decidir los que van a jugar", detallaba el responsable del cuerpo técnico. Preguntado por qué opina sobre el debate de la portería, Escribá reconocía que Kiko Casilla, ante el Rayo, “hizo un mal partido. Él mismo lo sabe”, pero también dijo que “no fue por los goles, sino porque no transmitió la seguridad a la que nos tiene acostumbrados”.

Afirmó, también, que “no me gusta ese debate, no creo que le haga bien al equipo. Los futbolistas, por el camino, todos fallan. El entrenador también, como ocurrió el otro día en Vallecas. Debemos considerar que los once que salgan al campo son los que nos representan. Quiero que aplaudan a todos. Y seguro que habrá división de opiniones en cuanto a quien juega. Esa es la opinión del aficionado, que a mí me gusta porque participa con nosotros, pero los once que salgan son nuestros jugadores y hay que apoyarlos a muerte. Y si mañana juega Kiko, que la gente lo ovacione cuando vaya a su portería. Si juegan Edgar o Werner, que los ovacionen. La gente en Elche siempre se ha portado muy bien con sus jugadores y eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo que sea un solo silbido en contra de un jugador es vitamina o gasolina para el rival. Y eso no lo podemos hacer”.

Escribá cree que no debe haber debate en la portería. “Todas las semanas analizo el equipo y considero posibles cambios”. También en el guardameta. “Salvo el año en Segunda, en mis otras temporadas aquí, y esta es la quinta, siempre he cambiado al portero. Primero fue con Manu y Toño, después con Manu y Titón. El año pasado empezó muy bien conmigo Edgar (Badía) y luego jugó Gazzaniga. Prueba de mi confianza en Edgar, aunque la gente diga que no, es que entre las dos opciones (Gazzaniga/Edgar Badia) dije que quería quedarme con Edgar. Y así fue. Y ahora tengo tres buenos porteros y todos preparados. Todo el grupo entrena muy bien, pero si tuviera que quedarme con alguien, destacar a alguien, es a los porteros que no juegan, que entrenan bien y aportan mucho. Y son fundamentales para el equilibrio del equipo. Tengo argumentos para demostrar que he cambiado de porteros todos los años. No tiene que pasar nada más que sigan entrenando así de bien y que el titular intente jugar lo mejor posible. Por tanto, de momento no tiene que pasar nada más sino que cuando yo vea ese momento tomar la decisión”.

Otro debate, más arriba en el campo, está en la escasa participación de Pastore: “Me quedé con las ganas de que saliera, pero igual que con el día del Celta, el partido no estaba para él. No necesitábamos a alguien como él, que juega muy bien entre líneas, porque el Rayo ya estaba muy cerrado atrás. Tampoco es un jugador de banda, ni tampoco para el remate. Pero está perfecto y va a jugar cuando la gente menos se lo espere. Lo de los dos últimos partidos fue casualidad que no estaban para él”.

Pide paciencia

El técnico valenciano recordó que "ya dije que a la humildad que debemos tener y que creo que tenemos todos, incluyendo a la afición -sabemos cuál es nuestro objetivo-, también debemos tener una ambición. Debemos ser ambiciosos para mirar lo más lejos posible. Tenemos un equipo de más calidad. Y vamos a ser un equipo que va a ir de menos a más. No tengo ninuna duda. Prueba de ello es que hemos jugado 9 partidos y han sido todos muy ajustados, excepto el del Villarreal -por circunstancias distintas-. El equipo siempre compite y está ahí. No se va nunca del partido. Creo que eso debe ir unido a la paciencia de saber que para ese camino va a ser muy largo, y todos, yo el primero, estamos convencidos de que va a ser muy bueno, sí me parece bien que hablemos de paciencia, unido a esa humildad que nos caracteriza, pero también a la ambición que debemos tener".