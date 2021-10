Fran Escribá: «El Espanyol tiene jugadores delante muy veloces y habilidosos»

Después, el presente: «Hemos trabajado muy bien esta semana y hemos pasado página. Como tiene que ser». Por último, el futuro: «Lo afrontamos muy mentalizados porque viene una semana muy importante, en la que queremos sumar el mayor número de puntos posibles para estar en una situación más cómoda, aunque no estemos mal».

Ahora llega el Espanyol en un Martínez Valero resembrado. «El césped está muy bien. No perfecto. No había tanto margen de tiempo. Para la siguiente jornada ante el Madrid ya nos han dicho que estará mejor», explica.

Del Espanyol, Escribá destacaba que cuenta con «jugadores muy habilidosos de medio campo hacia delante. Con menos presencia física que otros como el Alavés. Tiene unas bandas muy interesantes y un buen portero... Sus futbolistas se asocian muy bien, son muy veloces y entre líneas puede generarnos problemas. Es un equipo muy interesante y equilibrado. Además de un histórico que, aunque acabe de ascender, cuenta con un 90% de su plantilla de jugadores de Primera. Es un equipo formado para cotas mayores que la permanencia. Tiene plantilla y entrenador de sobra para ello».

Sobre su equipo, Escribá asegura que, «a nivel anímico está fenomenal, preparado para enfrentarse a cualquier rival. El grupo está acostumbrado a estas situaciones y también sabe que va a hacer un buen año y que vamos a ir de menos a más durante la temporada. Han venido muchos jugadores nuevos y, aunque es verdad que llevamos meses juntos, todavía hemos competido poco. En el momento de que la liga avance, no tengan dudas de que este equipo va a ser más un equipo de segunda que de primera vuelta».

«Al partido ante el Espanyol llegamos frescos. Y todo lo que sea ganar sabemos lo que supone de impulso en todos los sentidos de cara a afrontar el martes de otra manera».

Para Escribá «no hay debate» sobre la portería. Reconocía que Kiko Casilla, ante el Rayo, «hizo un mal partido. Él mismo lo sabe», pero también dijo que «no fue por los goles, sino porque no transmitió la seguridad a la que nos tiene acostumbrados». Afirmó que «no me gusta ese debate, no creo que le haga bien al equipo. Los futbolistas, por el camino, todos fallan. El entrenador también, como ocurrió el otro día en Vallecas. Debemos considerar que los once que salgan al campo son los que nos representan. Quiero que aplaudan a todos. Son nuestros jugadores y hay que apoyarlos a muerte. Y si mañana juega Kiko, que la gente lo ovacione cuando vaya a su portería. Si juegan Edgar o Werner, lo mismo». Por el mal partido de Vallecas, dijo, no lo cambiará, pero también señaló que «todas las temporadas en el Elche he hecho algún cambio de portero». Sobre Badia afirmó que «prueba de mi confianza en Edgar, aunque la gente diga que no, es que entre las dos opciones (Gazzaniga/ Badia) dije que quería quedarme con él. Y así fue. Y ahora tengo tres buenos porteros y todos preparados».

Sobre la escasa participación de Pastore, Escribá reconoció que «me quedé con las ganas de que saliera, pero igual que ante el Celta, el partido no estaba para él. Pero está perfecto y pronto va a jugar y a demostrar su calidad; cuando la gente menos se lo espere. Lo de los dos últimos partidos fue casualidad que no estaban para él».