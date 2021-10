Listos para recuperar la identidad

Como acostumbra, Escribá no daba pista alguna ayer sobre su once inicial. Hasta ahora ha demostrado que no hay nadie fijo. Ni siquiera el portero. «Durante mis cinco temporadas en el Elche, salvo el año de Segunda, siempre he cambiado de guardameta», señalaba ayer tras ser preguntado por la inseguridad mostrada por Kiko Casilla en Vallecas. Precisamente, el Elche debe saltar al campo a por la victoria corrigiendo los errores ante el Rayo. Sin precipitarse en la subida del balón, utilizando las bandas, asociándose, con orden y equilibrio, las señas que definen al Elche de Escribá y que el técnico tratará de devolver al equipo esta tarde.

Pensando en una especie de regreso al origen, de salida podría volver Edgar Badia -al que quitó tras un mal partido ante el Huesca la campaña pasada-, aunque, en cierta medida, para Escribá sería desdecirse. Kiko Casilla puede contar con otra oportunidad y seguir en la titularidad. El técnico no quiere debates en la puerta. En defensa es más que seguro el regreso de Johan Mojica en la izquierda tras no estar de principio en Vallecas por el intenso periplo con su selección. Para la contención, el técnico podría volver a los tres centrales (Enzo Roco, Pedro Bigas y Gonzalo Verdú). Por la derecha, Helibelton Palacios o Josan, que suele ser titular en casa para buscar su mordiente atacante y sus pases desde la banda.

En el centro del campo hay mucho donde elegir. La vuelta de Raúl Guti parece clara. Formaría junto a Omar Mascarell y Fidel, recién renovado hasta 2024. Benedetto y Lucas Boyé se perfilan como los delanteros titulares, pero Escribá tiene opciones. Boyé parece que ha asegurado su puesto, máxime después de su última demostración de clase y poderío en el gol del Elche ante el Rayo. Otras alternativas a Benedetto, que no acaba de arrancar, podrían ser Pere Milla, Guido Carrillo o Lucas Pérez.

Saliéndose un poco del once tipo, buscando más el control del balón y la sorpresa entre líneas, el Elche podría jugar con Piatti, e incluso con Pastore, de inicio. Apuestas un tanto arriesgadas pero que Escribá tendrá que ir probando, sobre todo tras asumir sus culpas en la última derrota. Y la afición ya le está demandando que utilice más a las estrellas.

La imbatibilidad en lo que va de temporada del Elche en casa y el hecho de que los franjiverdes han ganado 13 de los 19 choques como local ante el Espanyol en Primera, ofrecen cierta dosis de confianza. Pero el equipo ilicitano hizo un partido muy pobre futbolísticamente hablando el domingo, mientras que el Espanyol llega cargado de moral por sus dos últimas victorias (2-1 ante el Madrid y 2-0 ante el Cádiz).

A tres puntos

En la tabla, ambos conjuntos se encuentran muy cerca, en los puestos 11 y 14, con solo tres puntos de separación, los que llevan de más los pericos (12 frente a 9). Su entrenador, Vicente Moreno, anunciaba ayer que no podrá contar con Javi Puado. Sí está disponible Aleix Vidal.

Si bien el Elche apunta a volver al sistema original este curso, el 1-5-3-2, el Espanyol puede utilizar dos variantes, la tradicional con un 1-4-2-3-1 o un 1-4-4-2 si entrara Loren en el once inicial, acompañado a Raúl de Tomás (RDT) en la punta. Los blanquiazules podrían formar con Diego López bajo palos, una defensa de cuatro con Pedrosa, Cabrera , el ilicitano Óscar Gil y Sergi Gómez. En el centro David López, Embarba, Melendo y Darder, mientras arriba estarían los ya citados Loren Morón y RDT.