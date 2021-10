Boyé: "Que nos marcan dos goles en dos minutos por desatención es algo que no nos puede pasar"

Lucas Boyé, el mejor jugador del Elche CF en el partido de este sábado frente al Espanyol (2-2), no terminó contento el empate, a pesar de que el conjunto ilicitano rescató un punto en el último minuto con el gol de Benedetto. "Siempre es positivo no perder si no se puede ganar, pero por conforme transcurrió el partido terminamos enojado y con bronca", comentó el argentino a la conclusión del choque.

El delantero franjiverde se mostró enfadado, sobre todo, por los goles recibidos en poco más de un minuto en el comienzo de la segunda parte y que permitió al Espanyol darle la vuelta al marcador y remontar el gol inicial del propio Boyé. "En dos minutos nos hacen dos goles por desatención, que es algo que no nos puede pasar, por eso que no es un punto no es bueno, porque queríamos los tres. Al final nos costó muy caro porque nos llevamos un punto cuando era un partido para llevarnos los tres", insistió el argentino.