Fidel: "Ganar en Vitoria nos daría confianza y tranquilidad para lo que viene"

El Elche CF no tiene tiempo para descansar ni relajarse. Este próximo martes 26 de octubre (19 horas) afronta un nuevo encuentro de Liga en el estadio de Mendizorroza de Vitoria, frente al Alavés, que es el equipo que marca los puestos descenso con cuatro mentos que los franjiverdes y un partido menos. El conjunto vasco afronta el choque con la moral del triunfo logrado este sábado en Cádiz (0-2).

La plantilla del Elche ha realizado este domingo un entrenamiento de recuperación pensando ya en el partido en tierras vascas. Fidel recuerda que ganar el martes en Vitoria le daría "tranquilidad y confianza" para afrontar los partidos que tiene por delante. Y es que sábado llega el Real Madrid al Martínez Valero.

"Apenas hay tres días entre el partido del Espanyol y del Alavés. Hay que descansar rápido y cargar las pilas porque el Alavés ha ganado un partido difícil esta jornada", recuerda el futbolista onubense.

Fidel asegura que afrontan la visita a Mendizorroza con ánimo de "revancha" por la derrota en el tramo final de la liga pasada ante el Alavés que dejó al equipo ilicitano en una situación crítica al borde del descenso. "Fue la derrota más dolorosa a nivel mental de todas las que sufrimos. Vamos con ganas de sumar los tres puntos.

En cuanto al encuentro de este sábado ante el Espanyol, el futbolista franjiverde valora que "fue un buen punto por cómo fue el partido. No le damos ahora tanto valor, pero al final de temporada sí se valora mucho el puntuar siempre. Hay que darle ahora continuidad contra el Alavés", indicó uno de los capitanes del Elche.

Sobre su renovación hasta 2024, que se hizo oficial el pasado jueves, Fidel Chaves reconoce que "tenía muchas ganas de seguir. Me han transmitido mucha confianza y me siento en mi casa. No hay ningún sitio en el que haya disfrutado tanto como aquí ni donde haya rendido tanto y no hay mejor sitio para estar. Espero estar muchos años defendiendo estos colores", deseó.