Marcone tiene el futuro negro en el Elche y podría salir en enero

Iván Marcone está viviendo su peor momento en el Elche y, por ello, su amigo Benedetto le dedicó el gol del empate a dos frente al Espanyol.

El mediocentro argentino no cuenta para Escribá y en los últimos cuatro partidos no ha disfrutado de minutos. Incluso, el pasado sábado se quedó fuera de la convocatoria y fue uno de los dos jugadores descartados junto al portero Axel Werner.

Marcone tiene un futuro muy negro en el conjunto ilicitano. El técnico franjiverde prefiere antes a Omar Mascarell, incluso a Gerard Gumbau, como pivote por delante de la defensa.

El exjugador de Boca Juniors llegó la temporada pasada al Elche por petición expresa del entonces entrenador, Jorge Almirón, y con el beneplácito del máximo accionista, Christian Bragarnik. La campaña anterior fue titular indiscutible. Disputó un total de 33 partidos y en 30 de ellos fue titular.

Sin embargo, en los dos últimos encuentros del curso pasado, frente al Cádiz y el Athletic Club de Bilbao, en los que el conjunto franjiverde se jugó la permanencia, Escribá se decantó por Nuke Mfulu en lugar de Marcone.

En la presente temporada comenzó como titular. Contra el Athletic Club, Atlético de Madrid y Sevilla jugó los tres partidos, prácticamente, completos. Solo fue sustituido en el Wanda Metropolitano, a falta de ocho minutos, y tras el gol de los colchoneros.

Pero a partir de la tercera jornada, la situación del argentino empezó a cambiar con los fichajes de Mascarell y Gumbau. Su papel ha sido testimonial. Contra el Getafe y ante el Levante solo disputó los últimos cuatro minutos. En Villarreal, al ser una jornada intersemanal, Escribá rotó y fue titular, pero lo sustituyó en el minuto 64. Esa fue su última aparición. Desde el 22 de septiembre, no ha vuelto a jugar.

Contra la Real Sociedad, Celta y Rayo estuvo en el banquillo y el pasado sábado, ni siquiera eso, se quedó fuera de la convocatoria.

Si las cosas no cambian, Iván Marcone tiene todas las papeletas para abandonar el Elche en el mercado de enero, que se abre el 1 de enero, y regresar a Argentina, donde todavía tiene un buen cartel. De todas formas, la operación no será sencilla, porque cuenta con una alta ficha y el club ililcitano pagó cuatro millones de traspaso a Boca Juniors hace apenas un año.

Liberar fichas

Además, si la entidad franjiverde quiere realizar algún fichaje, tendrá que liberar fichas, porque tiene las 25 licencias permitidas completas.

El Elche también necesita hacer hueco a Branislav Knezevic, la joven perla del fútbol serbio que Bragarnik fichó fuera del mercado de fichajes de verano. Tiene 19 años, es un centrocampista de los denominados «box to box» y, aunque viene entrenando a diario con el primer equipo, de momento, no puede jugar.

En un principio, estaba previsto que tuviera ficha del filial, entrenase con la primera plantilla y jugase con el Ilicitano. Pero unos problemas burocráticos con su visado lo han impedido.

Knezevic es, a todos los efectos, jugador del primer equipo y una de las grandes apuestas del propietario de l club ilicitano, por lo que no se puede quedar toda la temporada en blanco. En enero, si se solucionan el tema de su visado, el serbio podría pasar formar parte de la primera plantilla y ocupar la plaza de Marcone. Escribá está muy contento con lo que está ofreciendo el joven futbolista en los entrenamientos.

Jony, John y Carrillo

Pero Marcone no es el único futbolista llamado a abandonar la plantilla en el mercado de invierno. También lo harán Jony Álamo y John Cheatauya. Los dos canteranos tienen ficha del filial, pero no quieren jugar con el Ilicitano. En el primer equipo no disponen de sitio y saldrán cedidos.

Guido Carrillo es otro con un futuro complicado en el Elche. Es el cuarto o quinto delantero de la plantilla, uno de los que más cobra y la intención del club también es buscarle una salida, como ocurrió a finales de verano.