El Elche quiere cambiar su rumbo

El delantero argentino tampoco jugó ni un minuto en el último encuentro. El entrenador dijo ayer que había algún futbolista dudoso por golpes, por lo que la decisión sobre Piatti debe ser técnica y basada en la complexión delgada y la talla menuda del delantero.

Escribá seguirá en su tónica y no va a repetir once. La titularidad es muy cambiante en este Elche, como el sistema de juego. El técnico ofrece cero pistas para adivinar sus equipos iniciales. Más aún en esta jornada. «Esta semana creo que es el once más complicado que he tenido hasta ahora. No hay nadie descartado, pero sí hay gente que acabó con golpes el otro día. Y no es lo mismo tener a todos que no. Encima, con viaje fuera. También es cierto que la amplitud de la plantilla nos permite gestionar un poco más los esfuerzos y hacer alguna rotación o cambio en sitios donde creemos que el equipo no lo va a notar tanto».

Se esperan varios cambios en el Elche de esta tarde. Para defenderse de los envites del Alavés, muy potente a balón parado, un equipo muy físico y que llega con la moral muy alta tras su primera victoria fuera de casa, Escribá puede formar con defensa de tres centrales en la que estarían Lucas Verdú, Pedro Bigas y Enzo Roco. En los laterales, parece fijo por la izquierda Johan Mojica, y por la derecha podría entrar Josan, aunque su carácter más ofensivo puede reservarlo para el segundo tiempo y devolver la titularidad a Helibelton Palacios.

En la portería, por su mayor envergadura y la intensa práctica del juego por arriba de los vascos, el técnico seguirá apostando, muy previsiblemente, por Kiko Casilla.

En el centro del campo puede haber muchas variantes. Podría volver Ivan Marcone, convocado de nuevo, aunque Omar Mascarell, Raúl Guti y Fidel son los jugadores con los que más está contando el entrenador. Por otro lado, podría dar descanso a alguno de ellos y realizar rotaciones incluyendo de nuevo a Pastore o a Gumbau, pero parece poco probable. Arriba tiene plaza asegurada, salvo molestias físicas, Lucas Boyé. A su lado, probablemente juegue el autor del 2-2 ante el Espanyol, Benedetto, o incluso podría tener una oportunidad Pere Milla. Guido Carrillo es el mejor por arriba, una virtud que también atesora Lucas Pérez. Ambos están convocados y podrían vestirse de corto desde el inicio.

Este es el partido de la semana. Esta es la liga del Elche, no la del próximo sábado ante el Real Madrid. El pasado curso se logró un meritorio empate, pero los de los merengues no son puntos a los que aspires de primeras.

Por su parte, el Alavés buscará salir del descenso con todas sus armas. Javier Calleja cuenta con la plantilla al completo y pondrá un once similar al de Cádiz.

Solo un choque más en Primera, con victoria ilicitana por 0 a 2 Precedentes existen, y muchos, pero el Alavés-Elche en Primera División solo se ha dado en una ocasión, la pasada temporada. Entonces, los franjiverdes consiguieron la victoria. Jornada 6 de LaLiga Santander. 0-2 con goles de Pere Milla y Tete Morente. Los blanquiazules devolvieron la moneda después, en su visita al Martínez Valero, con el mismo marcador, pero en contra de los ilicitanos. Ahora se vuelven a ver las caras en la máxima categoría (Medizorroza, mañana 19 horas).

El duelo Alavés-Elche ha sido mucho más propio de Segunda División, donde se ha repetido 12 veces en cada campo. De los doce choques en el Campo de fútbol de Mendizorroza, el equipo local ha logrado cuatro victorias en esta categoría, por dos del conjunto franjiverde. También se han producido seis empates, el resultado más frecuente entre ambos clubes.

Acudiendo a la situación actual de ambos equipos, también la igualdad es notoria. El Elche lleva cierta ventaja sobre el conjunto vasco, pero los blanquiazules llevan un partido menos. En 10 jornadas, los ilicitanos han conseguido 10 puntos, uno por partido. En 9 jornadas, el Alavés solo lleva 6, pero de dos victorias trabajadas. Una la de esta última jornada, la primera a domicilio, ante el Cádiz (0-2)y otra ante el Atlético de Madrid (1-0).

Escribá: «El Alavés ha mejorado mucho y es un equipo muy físico y poderoso a balón parado»

Fran Escribá exponía ayer cómo se plantea el Elche el partido de hoy: «Pensamos en ganar ante un rival que ha mejorado; empezó muy mal y ha conseguido una gran victoria ante el campeón de LaLiga y el otro día ganó en Cádiz… Tiene entrenador y plantilla para ir mejorando y salir del descenso. En nuestra cabeza está tratar de aprovechar al máximo nuestras opciones para ganar».

El entrenador plantea como estrategia «defender lejos de nuestra portería y ser dominantes»

El Alavés es «un equipo muy físico y poderoso a balón parado. Al Atlético le ganó así. Tiene algún jugador rápido y habilidoso, pero principalmente son más físicos, por lo que debemos intentar defender lejos de nuestra portería, ser dominantes, que pasen el mayor número de cosas en campo contrario. Y defender fuerte el balón parado».

Sobre el último choque entre ambos conjuntos (0-2 en el Martínez Valero), el técnico destacó que fue nuestro peor partido de la temporada pasada desde que yo empecé a entrenar. Estamos alerta para que si intentan hacer lo mismo tener pensado cómo contrarrestarlo».

El mazazo doble

Los dos goles en dos minutos del último choque fueron muy dolorosos, pero «nuestras carreras nos han puesto delante este tipo de situaciones del juego muchas veces, a favor y en contra. Esos dos golpes nos dejaron muy tocados durante 10-15 minutos. Pero luego el equipo reaccionó bien, empató e incluso podría haber acabado ganando. El futbolista está acostumbrado a este tipo de cosas y sabe esas situaciones en fútbol se dan y hay que sobreponerse. Ahora ya, a pensar en el lado positivo. El equipo hizo muy buena primera parte y reaccionó bien de esos dos golpes y acabó en campo contrario y con opciones de ganar. Esas lecturas debemos enfocarlas al partido de mañana», afirmaba Escribá.

Por otro lado, Escribá no vio mala fe en la celebración de Benedetto dedicando su último gol al no convocado Marcone. «Ojalá le dedique 25 esta temporada. Me parece fenomenal que el que marca celebre el gol con su familia, con sus amigos o con quien quiera. Pero vuelvo a decir lo mismo: tomo mis decisiones pensando en el equipo. Me equivocaré por el camino pero solo pienso en que el equipo gane, y sobre ello hago mi elección de los 23 que van convocados y del once titular. Y el resto ya sabe lo que tiene que hacer: seguir trabajando para cuando sean ellos los elegidos».