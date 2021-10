Escribá: "Ojalá Benedetto le dedique 25 goles más a Marcone"

Así salvaba Escribá el tema espinoso de la rueda de Prensa, en la que volvió a asegurar que "cualquier enfrentamiento con un rival directo es muy importante, pero no lo afrontamos de una manera diferente al resto. Pensamos en ganar el partido, ante un rival que ha mejorado, empezó muy mal y ha conseguido una gran victoria ante el campeón de LaLiga, el otro día ganó en Cádiz… Tiene entrenador y plantilla para ir mejorando por el camino y salir de esas posiciones. En nuestra cabeza está tratar de aprovechar al máximo nuestras opciones para ganar".

El Deportivo Alavés es "un equipo más físico, muy poderoso a balón parado, que sin ir más lejos al Atlético de Madrid en su casa le ganaron con un gol así. Tienen algún jugador rápido y habilidoso, pero principalmente son más físicos, por lo que debemos intentar defender lejos de nuestra portería, ser dominantes, que pasen el mayor número de cosas en campo contrario. Defender fuerte el balón parado. Cuentan también con jugadores muy interesantes por banda, delanteros muy peligrosos… Herramientas para ser un equipo muy peligroso. Además, ellos han variado varias veces sistema durante la temporada. Es distinta también la situación. El último choque ante ellos, en Elche, fue nuestro peor partido de la temporada pasada desde que yo estuve. Estamos alerta para si intentan hacer lo mismo tener pensado lo que pueda ocurrir. Vamos siempre a por la victoria. Algo que creo es que hemos sido siempre a por la victoria. Es el único camino que hay".

El mazazo doble

Los dos goles en dos minutos del último choque fueron muy doloroso, pero “nuestras carreras nos han puesto delante este tipo de situaciones del juego. Todos las hemos vivido a favor y en contra. Somos conscientes de que un partido que íbamos controlando bien, de repente en dos minutos se nos escapó. Esos dos golpes nos dejaron muy tocados durante 10-15 minutos. Luego el equipo reaccionó bien, encajó los dos impactos y empató e incluso podría haber acabado ganando. El futbolista está acostumbrado a este tipo de cosas y sabe esas situaciones en fútbol se dan y hay que sobreponerse. Ahora ya, a pensar en el lado positivo. El equipo hizo muy buena primera parte y reaccionó bien de esos dos golpes y acabó en campo contrario y con opciones de ganar. Que esto nos sirva para que cuando vuelva a ocurrir, ser más fuerte… y esas lecturas enfocarlas al partido de mañana", afirma Escribá.

Los goles rivales llegaron en la segunda parte, donde el Elche encaja más, pero no es una cuestión de estado físico, asegura Escribá. “El equipo entró bien al campo tras el descanso. El primero de ellos fue en una jugada aislada, un gran tiro de fuera del área ante un balón que queda suelto. Incluso en los primeros cinco minutos del partido tuvieron más ocasiones que al comenzar la segunda parte. Pero nos dieron un golpe y sin haber podido si quiera asumir el 1-1 nos llegó el 1-2. Pero no había cambiado nada el partido. Cambió el resultado. No tengo ninguna duda de que el equipo está perfecto a nivel físico. De hecho acabamos el partido en su área".

Nuevo once inicial

En el partido de mañana se esperan rotaciones. "Esta semana creo que es el once más complicado hasta ahora. No hay nadie descartado pero sí hay gente que acabó con golpes el otro día. Y no es lo mismo tener a todos que no. Y encima con viaje. Hay que tomar una decisión en el entrenamiento de esta tarde. Y luego también a nivel de esfuerzo. Además, la amplitud de la plantilla nos permite gestionar un poco más los esfuerzos y hacer alguna rotación o cambio, en sitios donde creemos que el equipo no lo va a notar tanto".

Relación con Bragarnik

El técnico también fue preguntado ayer por su contacto con el máximo accionista del Elche: "Tengo un relación fluida con Bragarnik y prueba de ello es que continué. Por mucho que consiguiera la permanencia, si no hubiera tenido esa relación no hubiera continuado. Ha vuelto después de dos semanas, nos vimos y saludamos pero era día de partido. Pero mantenemos el contacto. De vez en cuando nos escribimos o nos llamamos por teléfono".

Sobre su apreciación del estado del equipo, "yo creo que él tiene la misma sensación que nosotros. Primero, que tenemos menos puntos de los que nos merecemos. Que podríamos estar en una situación más cómoda en la clasificación. Y ve que somos capaces de mejorar. Más paciencia que tuvo el año pasado... Considero que Bragarnik tiene confianza plena en nosotros, tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores".