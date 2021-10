Escribá: "Creo que es gol. No entendemos la norma del fuera de juego"

Guti aseguró que no lo había visto bien y «no lo tengo claro». Escribá fue algo más explícito: «No es una crítica al árbitro. Él interpreta que es fuera de juego. Pero a nosotros nos cuesta, no acabamos de entender la norma. Yo tuve la impresión de que era gol. Es un desvío del defensor que queda a la interpretación del árbitro si fue o no intencionado. Y seguro que en Vitoria opinarán que era fuera de juego y en Elche que no, y al margen de nuestras aficiones seguro que hay un 50% que dice que intentó despejar y otro 50% que no». Preguntado varias veces, insistió: «¿La intervención del VAR? Pues no lo sé. Unas veces dicen una cosa y otras veces otra. Esperemos que con el tiempo mejore la norma y lo tengamos todos más claro».

¿Hubo o no intención del defensa de despejar? El árbitro, Gil Manzano, pensó inicialmente que sí. Concedió el gol. El VAR corrigió su decisión y lo animó a revisarla... En redes sociales, la polémica está servida: «El Elche no es Francia» o «Guido Carrillo no es Mbappé», comenta la afición.

El técnico franjiverde también consideraba que la acción condicionó el partido. El parón «enfrió» el arreón que estaba dando el Elche al encuentro. «Hasta ese momento tuvimos varias buenas acciones y después el Alavés volvió a hacerse con el partido», lamentaba Escribá.

Al margen del gol anulado, «fuimos mejores siempre, no con una diferencia importante, pero en ningún caso hemos merecido perder. Y sí, hemos sido superiores, sobre todo en la primera parte. Después concedimos una serie de contras lógicas, al estar nosotros más volcados arriba», valoraba el entrenador valenciano.

Escribá consideraba que «en general, la idea de partido la hemos llevado donde queríamos, pero en una jugada a balón parado se nos escapó un encuentro que no se debía escapar». Sobre los cambios, el preparador explicó que «pensamos que al tener a Palacios y Mojica no necesitábamos tanta gente en banda y queríamos llegar más al área con Pastore y Guido Carrillo, generando más situaciones de centro lateral y de segundas jugadas».

Por su parte, Raúl Guti afirmó que «nos vamos jodidos. El equipo ha estado bien, pero lo que no puede ser es salir en la segunda parte y que nos metan un gol a balón parado, algo que habíamos trabajado esta semana porque sabíamos que eran muy buenos. Nos ha vuelto a pasar como ante el Espanyol». Guti exponía que «cuesta mucho sumar y lo que no podemos es encajar goles con esos errores».