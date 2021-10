El peor momento de Escribá

Escribá vivió un momento difícil la temporada pasada, después de perder ante el Alavés, en el Martínez Valero, que dejaba al conjunto ilicitano casi abocado al descenso. Sin embargo, en los dos últimos encuentros, con las victorias frente al Cádiz y al Athletic Club de Bilbao, obró el milagro y consiguió la permanencia.

Ahora, curiosamente, tras una nueva derrota frente al Alavés, han vuelto a aparecer esos fantasmas y las críticas hacia el preparador franjiverde se han multiplicado después del encuentro de Mendizorroza.

El Elche solo ha sumado un punto de nueve posibles en los tres últimos partidos: Rayo Vallecano (2-1), Espanyol (2-2) y Alavés (1-0). Y lo más preocupante es que ha sido frente a equipos de los denominados de su ligar particular y, a priori, rivales directos en la lucha por la salvación. Una situación que ha dejado al cuadro ilicitano a tres puntos de los puestos descenso, que marca el Granada, y con las nazarís con dos partidos menos.

Pero más allá de los resultados, es el juego del equipo y los errores y desajustes defensivos lo que han provocado que arrecien las críticas.

El Elche vio como el Rayo le remontaba el partido después de adelantarse en el marcador. Algo parecido sucedió con el Espanyol. Los franjiverdes se pusieron por delante y, en poco más de un minuto, en el inicio de la segunda parte, el conjunto catalán se puso 1-2. En aquella ocasión, el gol del empate de Benedetto evitó el drama.

El pasado martes en Vitoria volvieron a repetirse los mismos errores. De nuevo, en los primeros instantes de la segunda parte, encajaba un gol, en una acción a balón parado, con otro desajuste a la hora de defender.

Otras de las cuestiones que preocupan, tanto en la afición como en el propio club, son las pocas ocasiones de gol que se generan. El dominio de buena parte de los encuentros, como ha ocurrido ante el Alavés y el Espanyol está bien y siempre es de agradecer, pero sin oportunidades es difícil que lleguen los goles.

Frente al Alavés, Escribá dijo que su equipo «fue mejor y propuso mucho más» y, aunque llevó el control del partido durante el primer tiempo, las estadísticas dicen todo lo contrario, a pesar de tener un 60% de posesión de balón. El Elche solo disparo en cuatro ocasiones a portería contraria, con un remate entre los tres palos. Los babazorros lo hicieron hasta en 16 ocasiones, con seis a portería y solo la buena actuación de Kiko Casilla evitó que el gol de los vitorianos llegase antes.

El once y el Sistema de juego

Otro de los aspectos criticables a Escribá es no haber dado con un sistema de juego y un once tipo. El técnico valenciano dijo la semana pasada que no quería disponer de un equipo titular fijo y que prefería alternar y realizar cambios al disponer de una plantilla amplia y que con 17-18 jugadores no era suficiente para afrontar una competición tan dura y larga.

Además, el técnico del Elche no ha dado con la tecla de un sistema de juego definido. Comenzó la temporada con tres centrales y dos carrileros y no le fue del todo mal. Luego cambió a una defensa de cuatro y el equipo no termina de encontrar el rumbo, porque no determina si quiere atacar más o defenderse.

En los últimos encuentros también ha habido futbolistas que han bajado su rendimiento, como ha sido el caso de Mojica. La variación táctica puede ser uno de los motivos.

La situación no es todavía agónica y un par de buenos resultados lo pueden cambiar todo y ver el horizonte de otra forma. Escribá ya ha sido capaz de remontar y sacar al Elche de momentos críticos. El sábado llega el Real Madrid al Martínez Valero y el siguiente encuentro será en Son Moix, frente al Mallorca, otro rival directo por la permanencia. Esos dos partidos pueden ser determinantes para aclarar el futuro del conjunto ilicitano y de Fran Escribá.

El sábado será el técnico con más partidos en Primera

Fran Escribá se convertirá este sábado, en el encuentro frente al Real Madrid, en el entrenador que más partidos ha dirigido al Elche en Primera División. El preparador valenciano igualó, en el choque contra el Alavés, los 104 partidos del brasileño Otto Bumbel, que dirigió al equipo ilicitano en la máxima categoría en la década de los 60 y principios de los 70.

Escribá, tras lograr el ascenso, en la temporada 2012-2013, estuvo al frente del Elche las dos siguientes, en las que dirigió 76 encuentros, logrando la permanencia en ambas. Al finalizar la campaña 2014-2015, debido a los problemas económicos que arrastraba la entidad, se marchó. El técnico valenciano regresó la temporada pasada y estuvo al frente del equipo en 17 partidos y en la actual lleva once.

Entre todas las categorías, Fran Escribá es el tercer entrenador que más partidos por detrás de Felipe Mesones (213) y Roque Olsen (206).