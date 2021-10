Pastore: "Tenemos equipo para estar mucho más arriba"

El centrocampista argentino del Elche, Javier "El Flaco" Pastore ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación este miércoles en la antesala del encuentro del sábado (14 horas), frente al Real Madrid. Pastore ha repasado todos los temas de actualidad: su esta de forma, su posición en el campo, la situación del conjunto ilicitano después de sumar un punto de nueve posibles y, por su puesto, la actualidad del conjunto blanco y como se presenta el partido.

¿Cómo se encuentra?

Cada vez me voy encontrando mejor. Estoy teniendo minutos y jugar me permite mejorar. Estoy entrenando al mismo ritmo que mis compañeros y el ritmo te lo da la competición. Es mes que viene, después de parón, seguro que voy a estar mejor.

¿Qué le falta para estar a tope?

Todavía no estoy al 100%. Llevaba mucho tiempo sin competir y desde el primer partido que jugué al último he notado un gran cambio. Ahora tengo más confianza para driblar, conducir la pelota y llegar al área contrario. Eso te lo da la confianza, el tono físico y estoy seguro que dentro de poco voy a estar mucho mejor.

¿Qué le ha ocurrido al equipo en los últimos tres encuentros para sumar solo un punto de nueve?

Los últimos partidos los hemos perdido por errores de concentración. Encajamos goles al principio de las segundas partes, cuando teníamos los encuentros controlados y eso nos costó puntos. Tenemos que mejorar ese aspecto. Lo hemos hablado durante la semana y tenemos que mejorar.

¿Hay preocupación dentro del vestuario?

El grupo está bien, con ganas y, lógicamente, la preocupación existe, porque hemos cometido fallos que nos han costado goles y puntos. Esas ganas que tenemos nos deben servir para mejorar esos detalles, porque tenemos equipo para jugar mucho mejor.

Va a jugar por primera vez contra el Real Madrid en España. ¿Eran los partidos que deseaba jugar cuando fichó por el Elche?

Son partidos lindos de los que gusta jugar. Me tocó enfrentarme al Real Madrid muchas veces en Champions y va a ser la primera vez con el Elche y espero, si decide el míster que debo jugar, poder ayudar al equipo.

¿Cómo se les puede hacer daño: yendo a presionarles arriba o esperar atrás bien parapetados en defensa?

Son equipos que cuando les presionas arriba tienes más posibilidades de robarles la pelota y hacerles goles. Además, cuando más lejos de nuestra portería estemos se evitará cometer errores y que ellos nos marquen. En el último partido en casa (Espanyol) demostramos que podemos manejar los partidos y ese es el camino.

¿Cuál puede ser la clave del partido?

El Real Madrid cuenta con jugadores muy importantes y con mucha calidad. No le podemos dar ni un metro. Debemos estar muy atentos en defensa. Es un equipo que te suele dar el balón para robártelo y salir a la contra. Es el estilo de Ancelotti. Por eso, debemos estar muy concentrados para no perder balones y que no nos generen contraataques.

¿Esperaba una Liga tan igualada como la española?

Me esperaba una Liga tan igualada como está siendo. Cada vez es más difícil ganar y hay muchos equipos con los mismos puntos arriba en la tabla. Lo mismo sucede en España como en otros lugares. Vemos en Italia como casi siempre ganaba la Juventus y, ahora, hay otros equipos con posibilidades. Los equipos grandes tienen más posibilidades, porque pueden hacer más cambios, ero los que estamos de mitad de la tabla hacia abajo también podemos sorprenderles.

¿Ha cambiado ya el chip de pasar de equipos grandes como el París Saint Germain o la Roma, que luchan por ganar títulos a estar en el Elche cuyo objetivo es la permanencia?

El chip para un futbolista siempre es el mismo. Salir a hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo. Soy consciente de que no estoy en un equipo como los que he estado antes (París Saint Germain y Roma) y las ganas son las mismas, aunque, lógicamente, los objetivos no son los mismos. Aquí el objetivo es la permanencia y vamos a hacer todo por lograrlo.

¿Tiene el Elche equipo para estar más arriba o en el vestuario están resignado de que esto es lo que hay?

Estamos convencido de que tenemos equipo para estar mucho más arriba. El entrenador hace cambios de jugador por jugador y cualquiera puede ser titular. Eso es bueno para el técnico. Quizás, al hacer tantos cambios, no encontramos continuidad en la manera de juego, pero hemos venido muchos jugadores nuevos y el míster tiene que ir haciendo pruebas.

¿Cómo se puede enderezar la situación?

Tenemos que empezar a sumar. Tenemos una plantilla con calidad para tener el balón y arriesgas en determinadas ocasiones, porque esa es la manera de estar más cerca de ganar.

¿Las últimas derrotas han llegado porque no se ha terminado de encontrar la manera de jugar?

El míster ha planteado bien los partidos, porque luego pasó lo que nos dijo durante la semana, pero luego somos los jugadores los que tenemos que dar más. En los últimos partidos, en muchos momentos, hemos sido mejores que el rival, pero luego hemos cometido errores que nos han castigado. Viendo el equipo que tenemos, debemos dar algo más. Juntarnos y combinar más, llegar más a la portería contraria y no encerrarnos cuando nos ponemos por delante.

¿Cuál es la posición en la que considera que puede rendir más?

No puedo decir cuál es la posición ideal en la que me gustaría jugar, porque soy uno más, no sería bueno ni para el equipo ni para mí, porque es el entrenador quien debe decidir. El técnico me necesita que entre desde la izquierda y es una posición muy buena para mí. Tengo que adaptarme un poco más y cuando esté mejor físicamente podré ayudar más en el repliegue, porque, ahora, aún me cuesta ayudar al lateral izquierdo. El míster también me da libertad para cuando tengamos la pelota moverme por todas partes del campo, eso complica mi marca a los defensas.

Hasta el partido del Espanyol, que fue titular por primera vez, siempre le ha tocado como revulsivo y todas la miradas han estado en usted para que solucione los partidos. ¿Cómo lo ha llevado?

Sí, casi siempre he entrado con desventaja en el marcador y es normal que busque entrar en contacto con el balón para dar pases a los delanteros y ayudar