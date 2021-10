Escribá: "Debemos sacar nuestras mejores virtudes para ganar al Madrid"

El entrenador Fran Escribá vive estos días probablemente sus peores momentos en el Elche esta temporada tras conseguir solo un punto de los nueve últimos posibles, perder ante un rival directo y cerrar una semana de tres partidos contra el Real Madrid y muy cerca del descenso. Pese a ello, el técnico se mostraba hace unos minutos positivo en rueda de Prensa con la situación: “No tengo ninguna duda con el grupo y estoy convencido de que el equipo solo va a ir a mejor y haremos una buena segunda vuelta”.

Además, el técnico valenciano destacaba que “ha habido partidos en los que hemos competido muy bien como grupo y generamos bastante fútbol”. De todos modos, también reconocía que “hemos tenido días que no han salido las cosas y sabemos que lo podemos hacer mejor”.

“Somos un equipo y como tal necesitamos las mejores prestaciones de forma individual de todos, del entrenador y de los jugadores… Y que ese rendimiento individual aumentado proporcione lo mejor para el equipo. No vamos a jugar nunca a ser once jugadores anárquicos, porque no tenemos ese perfil y no lo queremos, pero sí que queremos mejorar como equipo. Sí, debemos aumentar nuestro nivel personal y también estoy seguro de que vamos a mejorar”.

Ganar al Madrid sería un repulsivo enorme, pero “siempre es muy complicado. Tenemos que hacer un muy buen partido en todas las áreas. Es imposible ganarle si solo pensamos en defender. Hablamos de un equipo con mucha calidad que es cierto que curiosamente viene de un partido en el que no ha marcado, pero raro es que no marque, con lo cual nos obliga a mirar portería contraria. La idea es ser fuertes a nivel defensivo y desde luego mirar a su portería para intentar hacerles daño, porque podemos hacerlo”.

Hay precedentes. “El año pasado estuvimos cerca de puntuar en Valdebebas. En esa línea debemos seguir, ser un equipo, muy competitivo, muy junto, muy comprometido con todo y a partir de ahí intentar sacar nuestras mejores virtudes para ganar”, remarca el míster.

El entrenador resaltaba también que “el Madrid tiene una gran virtud, que le ha pasado, pero siempre. No solo esta generación. Desde 2004 que estoy entrenando, siempre puedes hacer buenos partidos contra ellos y pensar en algún momento que lo tienes hasta controlado, pero es un equipo que de repente te golpea. El Madrid te puede ganar dominándote, como hace el Barça, porque tiene calidad para eso, pero a veces piensas que lo tienes controlado y, de repente, te suelta una contra y te mata. Por ello insisto en que debemos buscar portería contraria, pero jugando muy bien detrás, con mucho equilibrio”.

Entre los fuertes del rival: “Es un equipo que contragolpea muy bien y que nos va a exigir máxima concentración porque incluso en la fase ofensiva tuya siempre debe haber gente pensando en la próxima jugada de ellos”. Y, además: las variantes que tiene el Madrid. “Sí es cierto que tienen algunos jugadores referencia, como Benzemá, pero salga el que salga el nivel de esos futbolistas no varía prácticamente nada”.

Para afrontar el encuentro, “hemos tenido una semana de trabajo muy buena. Hemos analizado los errores cometidos en Vitoria. Al final se nos escapó un partido que podríamos haber tenido controlado ante el Alavés. Hemos trabajado en ello, pero también es cierto que el partido de mañana no tiene nada que ver con el del otro día. Es un rival diferente, que genera mucho fútbol…; vamos a intentar ser fuertes en la idea de partido que llevamos”.

¿Qué espera de la afición?

El preparador franjiverde espera “que el público sea nuestro. Porque lógicamente el Real Madrid, como equipo grande que es, arrastra a mucha gente y en la provincia siempre ha habido muy madridista, pero me gustaría que el campo sea nuestro. No queremos tener esa sensación de que no estamos en casa. Nosotros vamos a dejárnoslo todo”.

Su mensaje para los seguidores: “Es un partido donde normalmente no hay que pedir nada a la afición, que entiende la dificultad del encuentro y anima del minuto uno hasta el final. Pero sí me gustaría que el campo se note que es el nuestro y que eso nos dé ese plus en un partido tan importante como el de mañana”.

Sobre las dudas que algunos seguidores han expresado sobre el técnico, Escribá asegura que “entiendo que algunos aficionados duden de mi capacidad. Es parte de nuestra profesión. Nos pasa a todos. Al final estamos en un mundo resultadista. Yo no estoy satisfecho de muchas cosas que he hecho. Soy consciente de que en algunos partidos hemos cometido errores que nos han condicionado, tanto cuerpo técnico como jugadores. Creo que eso nos ha afeado la puesta en escena de los últimos partidos. Sigo pensando que deberíamos tener más puntos y eso cambiaría la percepción a mucha gente”.

Pero una cosa es dudar de que el técnico sea capaz y otra dudar de su trabajo: “Pueden dudar de mis capacidades, pero de lo que no se puede dudar es de mi compromiso absoluto con este club y con esta ciudad. Intentaremos revertir esta situación y que sean cada vez menos los que duden”.

“El fútbol cada vez está más igualado”, opina el técnico. “Fuimos a Vallecas, perdimos y aquello pareció un desastre, y ahora el Barcelona también ha perdido allí… Pierde el Atlético en un gol de córner en casa del Alavés y vamos nosotros y hacemos el mismo resultado y en las mismas circunstancias que el campeón de Liga, y lo vemos de una forma excesivamente dramática”.

El preparador valenciano entiende que “se está viendo que los de arriba se están dejando puntos y que hay equipos más acostumbrados a estar por debajo y que ahora se ven con más opciones. Nuestro planteamiento no es otro que ganar. Puede ser que el empate siempre sea un buen resultado ante los grandes, pero nuestro planteamiento pasa exclusivamente por la idea de ganar”.

Preguntado por Pastore y por su reacción de no defender tras perder una pelota peligrosa ante el Alavés, el entrenador negó que su función sea la de replegar porque nunca ha jugado en banda y aseguró que desde que llegó “su comportamiento es extraordinario. Nos causó a todos una muy buena impresión desde que vino. Un jugador con su talento y trayectoria…, y dio una sensación de humildad, y de venir a ayudar a sumar… Ha llevado en el proceso de ponerse en forma un comportamiento excepcional, pero es un jugador que hay que cuidar. Nos dará mucho futbolísticamente, pero también hay que tener claro que no va a tener las prestaciones físicas de otros jugadores, por sus características físicas y por la edad”.

Sobre los últimos arbitrajes y el de mañana, Escribá se mostró “muy tranquilo”. Pero “sí es verdad que a final de temporada -refiriéndose al gol anulado a Carrillo- debe haber una reunión para intentar unificar la norma” del fuera de juego, “porque sí es cierto que una semana vemos una cosa y a la siguiente otra”.

Buenos rivales y mala suerte

Para el técnico hay otras dos claves para que el Elche no haya conseguido mejores resultados hasta ahora. “Tenemos mejores jugadores que el año pasado. Sin ninguna duda. Pero creo que todos los equipos han mejorado sus plantillas. Sobre todo los que juegan por un objetivo similar al nuestro”. Y, por otro lado, “hemos tenido mala suerte”.

Por último, el técnico fue preguntado por la salida a bolsa del Intercity. Escribá deseó, “por los inversores -a algunos los conozco personalmente-, que funcione bien. Es curioso, un modelo que existe en muchos países. Vamos a ver la evolución. Lo seguiré porque es interesante”.