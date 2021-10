Pastore: «Debemos apretar arriba y no dar un metro a los jugadores del Madrid»

Javier Pastore está entrando cada vez más en los esquemas de Escribá. El internacional argentino aseguró ayer que todavía no está al cien por cien, pero que pronto espera que se vea su mejor versión.

El centrocampista franjiverde afronta ilusionado el partido de mañana frente al Real Madrid. «Son partidos muy lindos, de los que gusta jugar. Me tocó enfrentarme al Real Madrid muchas veces en Champions y va a ser la primera vez con el Elche. Espero, si decide el míster que debo jugar, poder ayudar al equipo», comentó uno de los fichajes estrellas del conjunto ilicitano.

Pastore señaló que Escribá aún no ha profundizado sobre la táctica a emplear frente al conjunto blanco, pero tiene claro que no pueden esperarlos atrás. «Son equipos que cuando les presionas arriba tienes más posibilidades de robarles la pelota y hacerles goles. Además, cuando más lejos de nuestra portería estemos, evitaremos cometer errores y que ellos nos marquen. En el último partido en casa (Espanyol) demostramos que podemos manejar los partidos y ese es el camino a seguir».

Para el centrocampista del Elche, la clave es «no darles ni un metro». «El Real Madrid cuenta con jugadores muy importantes y con mucha calidad. Debemos estar muy atentos en defensa. Es un equipo que te suele dar el balón para robártelo y salir a la contra. Es el estilo de Ancelotti. Por eso, debemos estar muy concentrados para no perder pelotas y que no nos generen contraataques», avisó.

El argentino señaló que, a nivel personal, «cada vez me voy encontrando mejor. Estoy teniendo minutos y competir me permite mejorar. Estoy entrenando al mismo ritmo que mis compañeros y el ritmo te lo da la competición. El mes que viene, después de parón, seguro que voy a estar mucho mejor». Pastore afirmó que todavía le falta para estar a tope y recordó que «llevaba mucho tiempo sin competir». «Desde el primer partido que jugué al último he notado un gran cambio. Ahora tengo más confianza para driblar, conducir la pelota y llegar al área contraria. Eso te lo da la confianza, el tono físico y estoy seguro que dentro de poco voy a estar mucho mejor», aseguró.

Su posición ideal

El jugador del Elche no quiso pronunciarse sobre cuál es la posición en la que considera que puede rendir más -mediapunta por detrás de los dos delanteros- y comentó que partiendo desde la banda izquierda, como lo está situando Escribá, puede aportar. «No puedo decir cuál es la posición ideal en la que me gustaría jugar, porque soy uno más, no sería bueno ni para el equipo ni para mí, porque es el entrenador quien debe decidir. El técnico me necesita que entre desde la izquierda y, aunque no es una posición muy buena para mí, tengo que adaptarme. Cuando esté mejor físicamente podré ayudar más en el repliegue, porque, ahora, aún me cuesta ayudar al lateral izquierdo. El míster también me da libertad para cuando tengamos la pelota moverme por todas partes del campo, eso complica mi marca a los defensas».

A excepción del partido del Espanyol, que fue titular por primera vez, Pastore siempre ha salido como revulsivo y todos esperan de él que sea el salvador. «Casi siempre he entrado con desventaja en el marcador y es normal que busque entrar en contacto con el balón para dar pases a los delanteros y ayudar».

El centrocampista franjiverde tiene claro que no pueden cometer los fallos defensivos de los últimos partidos: «Los hemos perdido por errores de concentración. Encajamos goles al principio de las segundas partes, cuando teníamos los encuentros controlados y eso nos costó puntos. Tenemos que mejorar ese aspecto. Lo hemos hablado durante la semana y tenemos que mejorar».

Pastore que dudó en afirmar que «tenemos equipo para jugar mucho mejor y para estar más arriba en la clasificación».