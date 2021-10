Ancelotti: «Con 0-2 y uno más nos complicamos»

«Hemos sido muy prácticos, siendo un bloque y buscando la oportunidad cuando llegue», explicó el italiano, que consideró que el partido se descontroló en los últimos minutos, algo que no le gustó nada. «Ha podido pasar de todo porque no hemos manejado bien el partido. El partido no se acaba hasta el final. Con 0-2 y un jugador más nos hemos complicado», argumentó.

El preparador se refirió al buen momento goleador de Vinicius. «Yo no he hecho nada, solo ponerlo y darle la confianza que merece. Vinicius ahora tiene confianza, le sale todo bien y se está acostumbrando a jugar más por dentro», explicó el técnico, quien dejó claro que Mariano sabe su rol en el equipo y que la principal referencia ofensiva del Real Madrid sigue siendo Benzema.