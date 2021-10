Carrús planta cara a La Moraleja

No es este espacio el lugar adecuado para analizar ese preocupante dato que sirvió de origen a dicha idea ¿periodística? por desconomiento de la totalidad de ese tema del periodista que escribe estas líneas, aunque reconozco que, con los protagonistas y el escenario adecuados sería un debate más que necesario porque el problema es evidente que está ahí. Y que se arrastra desde hace años. De aquellos polvos que se generaron en épocas de bonanza económica, estos lodos que estamos recogiendo ahora, en una época en la que no hemos salido de una crisis cuando nos estamos metiendo en otra.

Sin embargo, futbolísticamente, el fin de semana nos dejaba el duelo entre Elche (41,5 millones de límite salarial) y Real Madrid (739 millones). Una especie de Carrús (15.542 euros de renta anual) contra La Moraleja (245.400 euros), el barrio con la cifra más alta del país y en el que precisamente reside o ha residido una buena parte de la plantilla merengue. Antes que nada, mis disculpas al humilde trabajador si le parece obscena la comparación con futbolistas, pero me parece que en el escenario de Primera División y viendo las cifras, puede venir al caso.

El Elche plantó cara al Real Madrid con mentalidad y orgullo de barrio, del que no se cree peor que nadie, por mucho que le insistan desde cualquier ventana mediática. Si tus jugadores cobran más que los míos, pongamos un balón por medio, a ver quién gana. Si tú tienes un brasileño que parece un cohete, yo a un argentino que atemoriza a los rivales, sin necesidad de vacilar con ser del Bronx. Si me quedo con diez a falta de media hora, me agarro al partido como otros tantos hacen a la vida para aguantar hasta el final del partido como ellos sobreviven hasta final de mes. Y así llego al minuto 93, con miles de personas ilusionadas con esa falta que ha provocado un central en un arrebato de fe y amor propio. Para que cuando acabe el partido y haya perdido, todos los vecinos del barrio aplaudan mi sacrificio. Porque cuando has perdido tantas veces, sabes apreciar una derrota con honor. Y, al día siguiente, toca levantarse, trabajar, sobrevivir. Así es la vida en el Elche. Así es la vida en Carrús. Y en otros tantos barrios.

Pastore y Guti, cara y cruz

Ese punto de excitación del que hablaba al inicio del texto pasó factura a Raúl Guti, que se vio señalado en una de las acciones decisivas del choque, su expulsión en el minuto 63. Se fue a la calle por dos amarillas «peladas». A uno le vienen a la mente aquellos cálculos que hizo Unai Emery en su día para justificar la no expulsión de uno de sus jugadores. Que si una era tarjeta, pero la otra no del todo y en el sumatorio no daba para roja. Aquel promedio se tuvo en cuenta para el Villarreal, pero no para el Elche. Una pena. Los árbitros y sus criterios.

La cara alegre, aparte de Lucas Boyé, que demostró que también está para pegarse con centrales como Alaba y Militao, la puso Javier Pastore. No necesitó una exhibición para demostrar que al fútbol se puede jugar por físico o por calidad. Dudar de este chico es como entrar a la sala de Goya en el Museo del Prado pensando si sería mejor quedarse en el bar. Lo que ocurre es que nos empecinamos en alejar cada vez más el fútbol del arte. Y tampoco es necesario. Fran Escribá le acomodó el equipo para que jugase en su posición natural, la de mediapunta, un rol en peligro de extinción. Y, cosas del fútbol, Pastore jugó bien, ordenando los ataques. Hay jugadores que corren, que luchan, que defienden, que atacan. Todos son necesarios. Y hay jugadores que saben jugar al fútbol. Pastore es de estos.