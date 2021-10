«Pido a la afición que se note que jugamos en nuestro campo»

Ganar al Madrid sería un repulsivo enorme, pero «siempre es muy complicado. Tenemos que hacer un muy buen partido en todas las áreas», expone el entrenador del Elche, Fran Escribá. Cree, además, que «es imposible ganarle si solo pensamos en defender. Hablamos de un equipo con mucha calidad que es raro es que no marque, con lo cual nos obliga a ser fuertes a nivel defensivo y a mirar a su portería para intentar hacerles daño, porque podemos hacérselo».

Hay precedentes. «El año pasado estuvimos cerca de puntuar en Valdebebas. En esa línea debemos seguir; ser un equipo muy competitivo, muy junto y comprometido con todo. A partir de ahí intentar sacar nuestras mejores armas para ganar», remarca.

El entrenador entiende que «el Madrid tiene una gran virtud, desde siempre. Te puede ganar dominándote, como hace el Barça, pero a veces piensas que lo tienes controlado y, de repente, te suelta una contra y te mata. Debemos buscar portería contraria, pero jugando muy bien detrás, con mucho equilibrio».

Entre los fuertes del rival: «un gran contragolpe que nos va a exigir máxima concentración porque incluso en la fase ofensiva tuya siempre debe haber gente pensando en la próxima jugada suya». Y, además: sus variantes: «Dispone de jugadores referencia, como Benzemá, pero salga el que salga el nivel de esos futbolistas no varía prácticamente nada».

Para afrontar el encuentro, «hemos tenido una semana de trabajo muy buena. Hemos analizado los errores de Vitoria. Al final se nos escapó un partido que podríamos haber controlado. Hemos trabajado en ello, pero también es cierto que el partido de mañana no tiene nada que ver con el del otro día. Es un rival diferente, que genera mucho fútbol…; vamos a intentar ser fuertes en nuestra idea de partido».

¿Qué espera de la afición?

El preparador franjiverde espera «que el público sea nuestro. El Real Madrid arrastra a mucha gente. No queremos tener esa sensación de que no estamos en casa. Nosotros vamos a dejárnoslo todo. La afición entiende la dificultad del encuentro. Me gustaría que el campo se note que es el nuestro y que eso nos dé ese plus en un partido tan importante como el de mañana».

Sobre las dudas que algunos seguidores han expresado sobre el técnico, Escribá asegura que «entiendo que algunos aficionados duden de mis capacidades, pero de lo que no se puede dudar es de mi compromiso absoluto con este club y con esta ciudad». Sobre Pastore, Escribá dijo que desde que llegó «su comportamiento es extraordinario. Nos causó a todos una muy buena impresión, transmite una sensación de humildad y de venir a ayudar a sumar… Ha tenido un comportamiento excepcional, pero es un jugador que hay que cuidar. Nos dará mucho futbolísticamente, pero también hay que tener claro que no va a tener las prestaciones físicas de otros jugadores, por sus características y edad».