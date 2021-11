Las decisiones que debe tomar Escribá: uno o dos puntas y el sustituto de Guti

Jugar con uno o dos delanteros y quién será el sustituto de Raúl Guti, al que ayer el Comité de Competición sancionó con un partido por su expulsión, por doble cartulina amarilla, en el encuentro del pasado sábado frente al Real Madrid. Esas son las dos incógnitas que debe despejar el técnico del Elche, Fran Escribá, de cara al encuentro de este próximo domingo (18.30 horas), en el estadio de Son Moix, frente al Mallorca.

Habitualmente, el preparador valenciano ha venido alineando dos puntas en casi todos los partidos de la presente temporada. Sin embargo, en el último frente al Madrid apostó, por primera vez, por un único delantero: Lucas Boyé, con Pastore por detrás y dos jugadores en banda, aunque uno de ellos fue Lucas Pérez, que se metía en muchas ocasiones hacia del centro como segundo delantero.

Esa disposición táctica permitió a Pastore actuar como mediapunta, que es la posición que más le gusta y que le permite no realizar excesivos sacrificios defensivos, porque detrás tenía a dos mediocentros: Raúl Guti y Omar Mascarell guardándole las espaldas.

Ahora Escribá debe decidir si mantiene al internacional argentino en el once inicial, lo que sería su primera titularidad lejos del Martínez Valero, si sigue jugando de mediapunta o, por el contrario, lo hace escorado a la banda izquierda, como ocurrió en el encuentro contra el Celta, que fue el primero en el que salió de titular.

La otra decisión obligada es buscar un sustituto para Raúl Guti. El centrocampista zaragozano ha jugado inicialmente en once de los partidos que se llevan de Liga y solo fue suplente en el estadio de La Cerámica, frene al Villarreal, en el que el técnico del Elche llevó a cabo numerosas rotaciones, al ser un encuentro entre semana, y apostó por Marcone, Gumbau y Fidel en el centro del campo.

El domingo en Mallorca, salvo sorpresa, Omar Mascarell y Fidel tienen el puesto asegurado y todo apunta a que Gumbau será el sustituto de Guti. El jugador catalán ha sido el habitual suplente que en la mayoría de los envites ha salido para sustituir a uno de los mediocentros.

¿Cinco centrales?

Otra posibilidad sería el cambio de sistema y volver a los tres centrales y dos carrileros, que es el esquema táctico que utilizó Fran Escribá a principio de campeonato. En ese caso, Mascarell, Fidel y Pastore podrían jugar en el centro del campo, con Mojica en la banda izquierda, Josan, Barragán o Palacios en la derecha, y dos delanteros natos.

Ese sistema es que le mejor resultado le dio al técnico del Elche tanto en el final de la temporada pasada, logrando la permanencia, como en el principio de la actual.

El entrenador franjiverde no suele dar pistas a lo largo de la semana del posible once inicial, pero lo que está claro es que, después de ver como mejora el juego del equipo con la presencia de Pastore, tiene que adecuar al puzzle para que el argentino esté el once inicial y que, a su vez, el equipo no pierda el equilibrio defensivo. La generación de fútbol y el último pase de Pastore y sacrificar un delantero o seguir con dos puntas. Esa es la decisión que debe tomar Escribá.

Pablo Piatti sigue mejorando, pero la intención es no forzar

Pablo Piatti continúa con su puesta a punto, pero la intención de cuerpo técnico es no forzar la recuperación de sus molestias musculares, que lo han mantenido fuera de los terrenos de juego en los dos últimos encuentros frente al Alavés y el Real Madrid. El argentino no es, en estos momento, un futbolista indispensable y en la plantilla hay varios jugadores de sus características y no hay necesidad de un regreso antes de un tiempo prudencial. Además, después del partido frente al Mallorca llegará el parón de selecciones y habrá dos semanas por delante para que pueda llegar en plenas condiciones al encuentro del Betis.