«El Elche tiene una de las mejores delanteras de Primera División»

Madrileño de nacimiento (11-12-1972) y alicantino de adopción. Reside en Altea. Con 33 años tuvo su primera experiencia en el fútbol profesional con el Elche. Luego entrenó al Levante y Getafe y tuvo un periplo en Emiratos Árabes y China. Volvió a España, en el Villarreal, y tras otro paso por China y uno breve por Arabia Saudí regresó para ascender al Mallorca a Primera.

¿Va a ser especial enfrentarse al Elche?

Sí, para mí es especial porque fue mi primer equipo en el fútbol profesional. Fui muy joven, con apenas 33 años, y es un club al que le guardo un cariño especial. Sigo a todos los equipos, como es normal, pero al Elche lo hago de forma especial. Es un sitio donde me trataron muy bien, tiene una buena plantilla y, al final, creo que se podrá mantener.

¿Le gustaría algún día volver a entrenar al Elche, ahora con más experiencia?

(Risas). En el fútbol y en la vida de los entrenadores nunca se sabe. Como he dicho, fui muy joven, pero más por el trabajo, por todas las cosas que rodea a un equipo, fui verde y quizás no supe ver algunas cosas. Ahora está Fran (Escribá), se ha convertido en el entrenador con más partidos en Primera y está haciendo las cosas bien. En el futuro veremos qué nos depara.

A pesar de que no le salieron las cosas y estar solo siete meses, la gente en Elche le guarda cariño y tiene un buen recuerdo, porque el equipo jugaba bien aunque no se dieron los resultados...

Me sirvió para coger experiencia. Ahora soy mucho mejor entrenador. Me llegó un poco pronto. Es verdad que el equipo jugaba bien y no tuvo el premio que merecía, pero para los entrenadores lo que valen son los resultados. Sigo convencido de que el equipo hubiera salido de abajo conmigo. Guardo un buen recuerdo de mi etapa en Elche. Sigo hablando con el delegado, con Sepulcre, con Claudio, que estuvo de segundo y gané un amigo. Es un sitio al que tengo un gran cariño.

El partido del domingo es muy importante...

Es un partido importante, pero como todos. Estamos en la jornada 13 y se habla de finales. Creo que es demasiado exagerado. No llevamos ni un tercio de competición. Somos dos equipos que tenemos que estar ahí. Si nosotros ganamos, nos pondremos a siete puntos del Elche y, si ganan ellos, a uno. Pero no va a ser un partido decisivo, porque todavía quedará un mundo.

¿Quién tendrá más presión?

Creo que no se puede hablar ahora de quien tiene más presión. Como he dicho, no debemos estar desesperados ni unos ni otros. Nosotros llevamos 14 puntos y el Elche 10. Si estuviéramos al revés, también sería una situación normal, porque el Elche lleva dos años en Primera y nosotros somos un recién ascendido. Presión tenemos siempre en todos los partidos. Estamos en la jornada 13 y ni el Mallorca ganando estará salvado, ni el que pierda va a descender. Va a ser un encuentro igualado. El Elche tiene una de las mejores delanteras de la categoría, dejando al margen a los equipos de arriba. Boyé, Lucas, el Pipa.... ufff . Es tremendo. Cuenta con una plantilla para salvarse sin problemas.

Además de la delantera, ¿qué más destacaría del conjunto ilicitano?

Fidel es un jugador que me gusta mucho, cuentan laterales profundos, es un equipo, como son los de Escribá, ordenado y que está muy junto en el campo. Alterna el juego combinativo con otras veces vertical. Fran está haciendo un buen trabajo. Podrían llevar dos o tres puntos más. Igual que nosotros podríamos llevar en vez de 14, diez o 17, el Elche lleva diez, y podría llevar 13 o 14. Va a ser un rival difícil y que cuenta con lo más complicado en el fútbol, como es el gol. Con los jugadores que tiene arriba, estoy seguro de que al final de Liga va a meter muchos goles y se va a salvar seguro.

En un encuentro tan igualado, ¿hasta que punto van a ser determinantes los detalles?

En Primera División, la mayoría de los partidos son igualados y se deciden muchas veces en función del equipo que esté más acertado. Los dos vamos a tener nuestros momentos. Nosotros seremos mejores en unos y ellos también tendrán sus buenos momentos. Será importante imponer tu estilo. Del acierto que tengas, podrá decidir el resultado, porque los dos tendremos ocasiones.

Al jugar como local, ¿está el Mallorca más obligado a llevar la iniciativa en el juego?

Nosotros siempre intentamos llevar la iniciativa. Si jugásemos en Elche, también lo intentaríamos. Otra cosa es que lo consigamos. Siempre tratamos de dominar la pelota, pero, a veces, no se puede, porque el rival también juega. Nuestra filosofía es ser un equipo dominante con la posesión del balón. Pero no por jugar en casa. Cuando vayamos a Elche, intentaremos hacerlo igual. Todo va a depender del tipo de partido que se desarrolle.

Por cierto, se le vio muy enfadado por su expulsión en Cádiz y, encima, le han puesto dos partidos...

Fue muy injusta. Fue una acción en la que le estaba diciendo a mi ayudante que no nos pitaban ni una. y el auxiliar y el cuarto árbitro creyeron que se lo estaba diciendo al colegiado. Aunque se lo hubiera dicho al árbitro, a los entrenadores nos expulsan por muy poco y somos una profesión de riesgo. Estoy seguro de que si lo hubiera dicho un jugador, por eso, no lo expulsa. Presentamos un recurso, en el que se ven en las imágenes que se lo digo a mi ayudante, pero no lo han tenido en cuenta. Ahora vamos a recurrir ante Apelación a ver lo que pasa. Pero lo que más dolió fue perder dos puntos en el descuento. Llevamos cuatro partidos perdiendo puntos en la prolongación. En Valencia, ganábamos 0-2 y nos marcaron en el 91, Frente a la Real Sociedad igual.... Tenemos que aprender. Somos un equipo bastante joven. Tan solo el portero Manolo Reina y Salva Sevilla superan los 50 partidos en Primera División. Aunque tenemos desparpajo, valentía y jugamos bien, a veces, pagamos esa inexperiencia de la juventud y cometemos esos errores de los que tenemos que aprender.

¿Está convencido de que Mallorca y Elche se van a salvar?

Ademas de que estoy convencido, es lo que deseo. El Elche es un equipo al que le tengo un gran cariño y quiero que siga en Primera y aquí en Mallorca llevo año y medio con un mismo bloque y con un equipo con mucha hambre, muy comprometido, que está haciendo un trabajo bestial y se merece seguir en Primera División.

Por último, tras u paso por Emiratos Árabes , China y Arabia Saudí ha vuelto a España . ¿Tiene decidido no volver ya a salir fuera?

Esa es la idea, pero como entrenador nunca sabes. Estuve cinco años fuera, las cosas me salieron bien, tengo cierto cartel y me han llamado. Mi intención es quedarme ya en España.... pero nunca se sabe lo que te puede deparar el futuro.