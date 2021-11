Dos cambios obligados en el once y...

Otra de las bajas seguras del equipo es la del lateral derecho Helibelton Palacios. El colombiano sufrió lo suyo persiguiendo al madridista Vinicius Jr y acabó el partido con un dolor intenso en la parte trasera del muslo, en los músculos isquiotibiales. Ayer, en la sesión abierta de entrenamiento que organiza cada semana el club, los medios de comunicación certificaron que Palacios no estaba con el grupo. Según el club, se ejercitó al margen, en el gimnasio, para no sobrecargarlo. El cerrojo titular de la banda derecha sufre molestias musculares, como anunció este periódico, y ayer, Escribá lo certificaba en rueda de Prensa.

La tercera baja prácticamente segura es la del atacante Pablo Piatti. Sigue recuperándose de una dolencia muscular y está entrenando en solitario. Ya toca balón y muestra síntomas de mejoría, pero Escribá no es amante de forzar la máquina cuando la lesión es tan reciente y ayer mismo aseguraba en rueda de Prensa que «aunque está ya casi perfecto, seguramente no viajará».

Para cubrir estas tres bajas, al menos dos de ellas de jugadores que suelen ser titulares, el técnico valenciano cuenta «con una plantilla amplia y de calidad» por lo que dará entrada a otros jugadores menos habituales. Según explicaba el propio Escribá, «el jugador trabaja pensando en “esta es mi semana”. Es cierto que ya tenemos dos bajas seguras con respecto al once de la semana pasada, pero también puede haber algún cambio más. Tengo la certeza de que dispongo de una mejor plantilla que la pasada temporada y eso me permite utilizar a jugadores. En otras temporadas siempre te ciñes a 14 o 15 porque hay jugadores que no llegan a ese nivel, pero eso no ocurre este año. Afortunadamente puedo disponer de muchos jugadores y eso me permite hacer algunos cambios sabiendo que el nivel del equipo no solo no va a bajar sino que incluso por el impulso que dan esos jugadores que no tienen tantas oportunidades el equipo mejora más». Explícitas palabras las del preparador franjiverde, que puede tener distintos planes para cubrir las ausencias.

En primer lugar, la de Palacios. Si utiliza el mismo esquema de 1-4-4-2, el colombiano podría ser sustituido por Antonio Barragán, cuya posición natural es el lateral derecho. Si el técnico cambia el esquema podría utilizar un 1-5-3-2 y entonces pondría al crevillentino Josan Ferrández, que lleva varias jornadas en el dique seco y en los entrenamientos destaca pidiendo minutos con grandes esfuerzos.

En segundo término, para cubrir a Guti, titular en once de los doce partidos jugados, hay varias opciones, pero cobra importancia la salida en el once de Gumbau. El domingo en Mallorca, salvo sorpresa, Omar Mascarell y Fidel acompañarán al catalán.

Por último, el técnico podría cumplir con lo anunciado ayer e introducir más cambios. De hecho, remarcó que «Pastore está muy bien físicamente y ya está para los 90 minutos como cualquiera de sus compañeros». Además, dijo que «sí, podría jugar de inicio. Ante el Madrid hizo un gran partido y solo fue cambiado por las nuevas circunstancias del encuentro tras la expulsión de Raúl Guti».

Si el crack argentino volviera al once sería la primera vez que lo hiciera fuera de casa y el Elche podría formar con un solo delantero, Lucas Boyé, con Pastore por detrás y dos jugadores en banda, aunque uno de ellos fue Lucas Pérez, que se metía en muchas ocasiones hacia del centro como segundo delantero. Esa disposición táctica permitió a Pastore actuar como mediapunta, que es la posición en la que mejor se desenvuelve.

Escribá tiene ante sí una oportunidad única para dar minutos a jugadores poco habituales y, con ello, en primer lugar, mejorar los resultados del equipo, pero también para dar una oportunidad a aquellos que juegan menos. En una temporada tan larga, seguro que habrá otras ocasiones.