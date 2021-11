Escribá: "Es una pena que se hable tanto de ultimátum y nada del Mallorca"

Personalmente, Escribá asegura que “no he hecho nada más que pensar en el Mallorca, y nada en posibles consecuencias, como se viene hablando o se ha escrito sobre si se ganara o se perdiera allí. No es un escenario que me plantee”. El valenciano está trabajando para “preparar el partido para ganar y si luego hay o no hay alguna consecuencia lo desconozco, no tengo información. Nadie me ha dicho nada. En este sentido, y me parece lógico que sea parte del periodismo, se está especulando”.

Especulaciones al margen, el técnico repitió tres veces que está “triste” por la situación. “Siempre se ha dicho que la memoria del deporte y del fútbol es muy corta. Yo creo que, a veces, inexistente. Es una lástima, más que otra cosa. Pero no lo digo por mí. Me da pena que veamos constantemente jugadores o entrenadores con grandes trayectorias y que después de seis u ocho años dando un gran rendimiento, de repente se les acaba pitando. Para mí eso es incomprensible”.

El entrenador asegura que “entiendo cualquier crítica en todos los años que he estado aquí porque no puedes satisfacer a todo el mundo, pero pienso en el equipo, no pienso en mí ni en mi futuro. Pienso en el Elche, en el equipo y en que salgan las cosas bien. Creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien, que merece tener más puntos, y eso es reconocido sobre todo fuera de aquí. Posiblemente la visión sería distinta con más puntos, aunque yo seguiría enfadado en aquellas cosas que no me gustan, independientemente de los puntos que tengamos, pero sí hay gente que ver un resultado u otro le afecta mucho. Esa no es mi lectura. Acepto la crítica pero no creo que, en ningún caso, el equipo esté en una situación como para que sea la sensación que se transmite”.

Según Escribá, esta debate no se dio ni tan siquiera en su anterior etapa en el club, cuando “en mi tercer año aquí, en la primera vuelta acabamos hundidos, últimos, perdiendo 0-2 contra el Málaga, pero nunca hubo la sensación que ahora se transmite y no sé por qué”. Para el técnico, pese a todo, al equipo “la ambición no le falta ni la confianza del vestuario, en el que me incluyo, en que esto lo vamos a sacar adelante. La confianza que tiene el vestuario es absoluta en que esto lo vamos a sacar adelante. No tengo ninguna duda”.

Y contraviniendo sus propios principios, Escribá iba mucho más allá: “Siempre es muy aventurado decir en qué posición o cuantos puntos se necesitarán para la salvación, pero conozco al equipo y el nivel de la competición, y tengo experiencia suficiente en LaLiga para decir que no vamos a tener ningún problema para estar entre el 10 y el 15 al final del torneo. Y lo digo ahora y estamos en noviembre. Y lo tengo clarísimo. Igual que digo que más allá del diez sería algo extraño”.

El técnico fue muy explícito e insistente en su mensaje positivo: “Nosotros, por nuestro potencial, no tengo ninguna duda de que en mayo el equipo estará en una posición cómoda y que la gente estará contenta”. Todo ello, “sabiendo que el equipo va a mejorar poco a poco, que somos una plantilla que en condiciones normales va a ir de menos a más, porque nos hemos reforzado bien -pero no olvidemos que muchos de los jugadores vienen de jugar muy poco o nada en las últimas dos temporadas, a los que creo que también hay que darles un margen para que a nivel individual alcancen su verdadero nivel y que nos hagan subir el nivel colectivo”.

Preguntado por si había hablado recientemente con el propietario del club, el entrenador dijo que no, porque “Bragarnik está fuera, pero entiendo que le preocupará lo mismo que a mí: el Mallorca. Es lógico que el club tenga unas miras más a medio y largo plazo. El entrenador solo las tiene para el Mallorca. Y es lo que me produce lástima: hablar de un tema que entiendo que es importante, para mí es menor, pero hablamos poco de lo que realmente me preocupa a mí, que es el partido del Mallorca”.

El próximo rival

Sobre el rival, Escribá destacó que “en casa solo perdido un partido. Es un equipo que no está lejos de nosotros en cuanto a puntuación. Está haciendo bien las cosas y lo tenemos relativamente cerca (4 puntos). Y tenemos la sensación de que es un equipo revelación… Se le han escapado puntos en los últimos minutos, pero es un grupo muy equilibrado. Ataca bien, defiende bien. Alegre, juega bien al fútbol. Parece ser que está previsto que haya lluvias. Vamos preparados para cualquier tipo de partido. Si algo hemos demostrado hasta ahora es que hemos buscado portería contraria. Intentaremos ser fuertes en nuestro área y en la rival. Es un campo que está siendo difícil para todos. El Sevilla lo pasó muy mal. Y creo que debemos ir a ganar desde el minuto 1 para no pasarlo mal”.

Ahondando en preocupaciones, Escribá recordó que “yo preocupado vine el año pasado. Pero no lo estoy ahora. Por eso dudé tanto en aceptar. En pocas horas lo decidí, pero sí veía que la situación era crítica. El club venía de 16 o 17 jornadas sin ganar. Eso sí es preocupante. Pero en 4 jornadas con dos partidos fuera, que has recibido al Madrid… que hayas sumado un punto de 12 claro que nos molesta, pero no veo la caída libre que sí veía cuando vine el año pasado. Estoy seguro de que habrá cuatro o cinco equipos que estarán en una situación parecida a la nuestra”.

“Cuando vine, aquello sí era para preocuparse. El equipo estaba muy golpeado. Teníamos, con todo el respecto para todos los jugadores que consiguieron el , peor plantilla… y fuimos capaces de revertir una situación complicadísima. Por eso no entiendo esa preocupación de ahora… no la veo. Quiero ganar, me preocupa no ganar, pero yo sigo diciendo que lo vamos a conseguir sin ningún problema. Por eso digo que todo lo que sea una bola más grande de tres o cuatro partidos… personalmente no comparto esa visión”.

Cuestionado por si contribuye al actual debate el hecho de que la gente se haya creado unas grandes expectativas con los fichajes, el técnico exponía que “es fenomenal que la gente piense y se ilusione tanto que crea que nosotros debemos estar por ejemplo octavos. Pero yo creo que nadie puede dudar de lo que conozco a este club, de lo que siempre he estado implicado y de lo que siempre he intentado aportar. Desde toda esa experiencia de tantos años y tantos partidos aquí, considero que debemos estar tranquilos y, desde luego, el vestuario lo está”.

“Que no es lo más agradable para trabajar entre semana, oír este “rum rum”. Evidentemente. No soy de piedra. Me produce tristeza que se hable de ese tema, pero más allá de eso, el que la gente tenga unas expectativas tan altas me parece bien. No cumpliremos las de todos, pero si hay tranquilidad, sía cumpliremos las de la gran mayoría”, apuntaba.

¿Está satisfecho con el comportamiento de todos y cada uno de sus jugadores?

"Creo que el vestuario es sagrado en todos los sentidos. He tenido reuniones colectivas e individuales con muchos jugadores… Unos porque pueden mejorar en unas cosas otras, pero fuera de esta conversación soy muy hermético", argumentaba el responsable del banquillo local. “A nivel grupal, afortunadamente, hay un gran grupo, que entrena fenomenal. Estoy seguro que todos tienen el mismo objetivo que yo, que es un objetivo colectivo que está por encima del individual de cada uno de nosotros”, apostillaba.

¿Cree que el debate de la portería perjudica?

“La gente se ha portado muy bien con Kiko. Yo dije que los once son los que nos representan y la gente lo cumplió al 100% y aplaudió a los que jugaron. Edgar nos ha dado un montón de cosas. Claro que puede haber un debate sobre la portería. Me gusta escuchar, luego tomo yo las decisiones pensando en el bien del equipo. Es parte del debate que hace tan rico el fútbol. Enriquece a todos”, señalaba el preparador valenciano, a la vez que sí reconocía que “también es cierto que puede afectar un poco al que está jugando. Puede que a Kiko le esté afectando ver que hay otro portero tan querido por la gente. Nos pasó ya. Un ejemplo claro fue Tirón con Manu Herrera. Pero a Titón sí se le pitó. Cuando volvió fue un portero extraordinario. El portero a veces no rinde igual de bien si no siente la confianza de la gente. Eso ocurre. Y Casilla no está rindiendo al nivel que todos esperábamos. Eso lo sabe él y lo sabemos todos. Pero lo más importante es que tengo a tres porteros que entrenan genial y están preparados para que el domingo cualquiera de ellos pueda jugar”.

¿Ve a Pastore jugando de inicio?

“Sí. El otro día creo que Pastore hizo un gran partido. Y solo el hecho de la expulsión se quedó en un escenario que ya no le favorecía y lo sustituimos. Al menos una hora de partido sí jugó y las sensaciones a nivel físico fueros muy buenas. Creo que podría jugar los 90 minutos en el momento que lo planteemos. Está ya para disputar el partido como cualquiera”.