El Elche busca una victoria para no perder la sonrisa

A Pacheta no le sirvió un ascenso para entrenar al Elche en Primera División. Y a Fran Escribá puede no servirle la enorme cantidad de méritos que ha hecho durante sus dos etapas como técnico franjiverde para mantenerse como el director de este proyecto de Christian Bragarnik en el que, sobre el papel, tiene la mejor plantilla que uno recuerda en clave franjiverde. Pero los resultados no terminan de llegar. Y ya saben, en el fútbol mandan los resultados, por encima de sensaciones, cábalas y récords. Escribá, con el aplomo que le da su experiencia, evita hablar de ultimátum. La vorágine del fútbol podría ponerle en esa situación si esta tarde el equipo suma una nueva derrota, ya que la misma vendría acompañada de una caída a puestos de descenso, en los que ya han dormido esta pasada noche, por vez primera este curso.

A Escribá le avala su trabajo de estos años, la excelente imagen de Mesías que mantiene en el entorno franjiverde y, por qué no decirlo, la tranquilidad que ha mostrado Bragarnik desde su llegada al club ilicitano. El argentino no se ha puesto nunca nervioso, ni a la hora de fichar ni a la de «despedir» el curso pasado a Jorge Almirón, al que aguantó en una mala racha que duró hasta las 16 jornadas sin lograr un triunfo.

Esa tranquilidad y la poca exposición mediática del dueño del Elche dan aire a Escribá. El técnico dice no sentirse cuestionado. Los jugadores repiten ese mismo mensaje, al menos los que juegan y salen a hablar en público. Al valenciano, más que su posible ultimátum, le quita el sueño el modo de encajar en el tablero las fichas que tiene a su disposición. El once titular en Palma será un aviso a navegantes: ¿dará continuidad a la apuesta de la semana pasada contra el Real Madrid con Pastore en la mediapunta y dos delanteros o, entre unos asuntos y otros, volverá a verse un equipo más protegido y teóricamente menos ofensivo?

Sin Palacios ni Raúl Guti, el reciente papá Barragán y Gumbau se postulan como alternativas. En el ambiente también se mantiene la posibilidad de volver a la defensa de tres centrales, una variante táctica que Escribá ha dejado guardada en el cajón durante las últimas semanas. Ello daría alas a Josan y al Elche, pues el crevillentino y Mojica podrían ejercer como carrileros en dicho dibujo táctico. A última hora, Tete Morente se quedó fuera de la lista por unas molestias en el tobillo.

Arriba, las dudas de siempre. La teoría de la manta. Si me tapo los pies, el frío me entra por la cabeza. Y si me tapo la cabeza, igual se me congelan los pies. El termómetro del Elche en este sentido es Pastore. Para ofrecer su mejor rendimiento, el argentino necesita libertad y acompañantes en torno al área rival. Las otras opciones, perfectamente comprensibles, dejan a un Pastore encallado. Y bastante limitado está ya «El Flaco» por las secuelas de sus lesiones y su inactividad.

En ataque, esa zona tan elogiada por Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, chirría cualquier opción que no gire en torno a Lucas Boyé. La duda es si el «9» franjiverde estará solo arriba, acompañado por un «falso segundo delantero» como Lucas Pérez, cayendo a banda, o formando tándem en toda regla con otro ariete, en cuyo caso las puertas de la titularidad se le abrirían de par en par a Benedetto. Todo sea por volver de la isla balear con tres puntos y una sonrisa en la cara. De lo contrario, el parón de selecciones se antoja convulso.

El Mallorca afronta el duelo entre polémicas con los árbitros y Sarver

Mirando la clasificación, el Mallorca debería ser una auténtica balsa de aceite. Los baleares navegan por la zona media de la tabla, con 12 puntos. Ante el Elche tienen la opción, si ganan, de alejar a un rival directo a siete puntos. Buenas cifras para un recién ascendido al que, además, se le han escapado varios partidos en los minutos finales de los encuentros. Sin embargo, a la semana bermellona no le fan faltado polémicas, en España y en Estados Unidos. El Mallorca acabó muy enfadado por el arbitraje sufrido en Cádiz, con Sedlar expulsado y Dani Rodríguez rajando en redes sociales. Luis García no se sentará en el banquillo, también sancionado, y la afición ha organizado una protesta. La otra polémica tiene que ver con Robert Sarver, el dueño del club, que se ha visto implicado en una serie de denuncias de trabajadores de los Phoenix Suns, franquicia NBA de la que también es propietario, por conductas racistas y machistas.