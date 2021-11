El técnico del Elche, Fran Escribá, reconoció que el equipo está dolido tras el empate encajado a última hora en su duelo contra el Mallorca y se mostró tranquilo y confiado acerca de su continuidad en el cargo, pese a que los franjiverdes ocupan plaza de descenso a Segunda por primera vez en lo que va de curso.

"El runrún no es agradable, no por mí, trabajo igual, pero al equipo no le ayuda en nada. Es triste y lo veo incomprensible. Creo que en este club siempre he sido una solución más que un problema. Si en algún momento detecto que soy un problema, seré el primero en coger la puerta e irme", aseveró Escribá al concluir el partido en Palma de Mallorca.

Sobre el duelo, Escribá se lamentó por el tanto encajado en el minuto 94. "Estamos dolidos, encima contra un rival al que le ha pasado esto varias veces este año. Es un córner que es una lotería porque entran con todos y no están organizadas las marcas. El equipo se repuso bien al primer empate. Hay veces que no ocurre nada o que en una contra marcas la sentencia y otras veces pasa esto", declaró el técnico franjiverde.

"Si miramos cualquier partido esto de que te empaten o te ganen en los últimos instantes pasa mucho. El descuento ya no es lo de antes, ahora son ocho o diez minutos. Ya no son 93 como antes sino más. La única forma de que no te pase es llevar dos goles de ventaja. Hay una dosis de fortuna que no estamos teniendo", comentó el valenciano, que también hizo referencia al partido que el Valencia le empató al Atlético instantes antes de empezar el suyo, en el que llegó precisamente con esos dos tantos de ventaja al minuto 90.

"Ahora estamos todos fastidiados, pero el equipo hizo un buen partido. Estuvimos serios y buscamos la portería contraria. Hay que mirar que todos los puntos nos sirven y este es el camino a seguir para conseguir el objetivo", añadió Escribá.

Sobre la decisión de dar entrada a Badia por Casilla, el preparador del Elche ofreció su punto de vista y alabó la actuación del meta titular en Palma. "El cambio en la portería lo hago en función del rendimiento. Juega el que pienso que está mejor. Y si ha jugado Edgar es porque estaba en condiciones de jugar. Ha estado muy bien, en un balón parado con mucha gente es difícil para el portero. Paro una al principio con 0-0 y en general, como con todo el equipo, estoy muy contento", valoró Escribá.