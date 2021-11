El Elche suspende el primer parcial

Dicen de los estudiantes que el primer parcial, a pesar de ser el menos determinante, suele marcar la trayectoria del curso. Aunque el segundo y el tercero son los más decisivos, el que suspende el primero está obligado a realizar un sobreesfuerzo y recuperar en la parte final.

En el fútbol suele suceder lo mismo. Se puede reaccionar y darle la vuelta a la situación, pero ya estás en desventaja con la mayoría del resto de adversarios que luchan por la misma meta.

El Elche ha superado el primer tercio de la competición con suspenso. El conjunto franjiverde se ha situado, justo en el momento de las notas del primer parcial, por primera vez en la zona roja tras sumar dos puntos de los últimos 12. El equipo de Fran Escribá no está cumpliendo con las expectativas de principio de temporada, cuando, con la plantilla que se había configurado, se esperaba no sufrir para conseguir el objetivo de la permanencia y se soñaba con metas más altas.

Pendiente de los rivales

Un equipo sin un patrón de juego y con muchos vaivenes

En estos primeros 13 encuentros de Liga, el Elche no ha encontrado su patrón de juego. Es un equipo sin identidad propia, que no cuenta con un once definido y que juega casi siempre en función de los rivales. Además, algunos de los fichajes estrellas como Benedetto o Pastore no terminan de arrancar y no han dado el salto de calidad que se les presumía.

Escribá comenzó con una defensa de tres centrales y dos carrileros que le dio buen resultado. Pero el preparador valenciano regresó a su apuesta preferida de cuatro defensas. Además, da la sensación de que, a veces, el técnico franjiverde intenta meter con calzador a jugadores dentro del esquema. Pastore ha jugado en la banda izquierda, en la mediapunta contra el Madrid y fue cuando más rindió y el pasado domingo en la derecha y estuvo perdido. Lucas Pérez también ha jugado escorado en bandas y en su posición de delantero o segundo punta. En el lateral o carril derecho tampoco encuentra la pieza apropiada y ha probado con Josan, Helibelton y Barragán.

Duda en atacar o en defender

La teoría de la manta impide arriesgar en muchos momentos

Los entrenadores suelen poner la teoría de la manta para justificar en determinados momentos su decisión de atacar o defender más o menos. Si la suben mucho a la cabeza (ataque) dejan desguarnecidos los pies y si sucede al revés obligan al equipo a meterse demasiado atrás, con el peligro que eso conlleva, como sucedió el pasado domingo en Mallorca, cuando quitó a Lucas Boyé para poner a Diego González y defender con hasta siete jugadores. Lo que pasó, todo el mundo se sabe.

Además, la ubicación de Mojica, uno de los más destacados en este primer tercio de Liga, tampoco termina de estar clara. Con defensa de tres centrales, el colombiano dispone de más libertad para sumarse al ataque, que es cuando más peligro crea. Sin embargo, con cuatro atrás, a pesar de que ha mejorado en la faceta defensiva, su zona tampoco termina de estar cerrada.

Administrar la ventaja

Siete partidos por delante en el marcador y solo dos victorias

Uno de los principales problemas que ha tenido el Elche en este primer tercio de Liga ha sido que no ha sabido administrar sus ventajas cuando se ha puesto por delante en el marcador. En los siete encuentros que lo ha conseguido, solo en dos, frente al Getafe (0-1) y Celta (1-0), terminó ganando. En los otros cinco ha dejado escapara puntos.

Contra el Sevilla, Roco puso por delante a los franjiverdes y el partido termino en empate (1-1). Frente al Levante, Lucas Pérez hizo el 1-0 y acabó empatando (1-1). En Vallecas, Lucas Boyé marcó el 0-1 y el resultado final fue derrota (2-1). Ante el Espanyol también marcó primero Lucas Boyé y los franjiverdes tampoco ganaron (2-2). Y el pasado domingo en Mallorca, de nuevo Lucas Boyé puso por delante a su equipo hasta en dos ocasiones y solo se sumó un punto.

Errores propios

Fallos individuales que han costado muchos puntos

Otra de las asignaturas que el conjunto ilicitano debe recuperar en los próximo parciales son los fallos individuales que han provocado la pérdida de muchos puntos.

Frente al Atlético de Madrid, la derrota (1-0) vino por un error de Kiko Casilla. Contra el Levante, el empate (1-1) vino tras un fallo de Gonzalo Verdú. En Villarreal, Roco también propició el 2-1 que permitió al submarino amarillo encarrilase el encuentro (4-1). El chileno volvió a fallar en San Sebastián ante la Real Sociedad (1-0) y el pasado domingo contra el Levante Edgar Badia salió mal a despejar en la jugada del 2-2. A todos estos fallos individuales hay que unir otra serie de desajustes defensivos en los que también se ha errado de forma individual.

Estrategia

Único equipo que todavía no ha marcado gol a balón parado

A todo lo expuesto anteriormente hay que unir que el Elche es el único equipo de Primera División que no ha marcado todavía ningún gol en una jugada de estrategia a balón parado, ni faltas ni saque de esquina. El equipo de Escribá se empecina en sacar los córners desde la izquierda muy cerrados y no sorprende.