El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, que celebra el 5 de diciembre su cuadragésimo primera edición, ha recibido el apoyo del Elche, Levante, Valencia, Valencia Basket y Villarreal, en un acto de hermanamiento entre la prueba y los clubes de élite de la Comunitat Valenciana.

El acto, que ha tenido lugar en la primera oficina 'all in one' de CaixaBank en la calle Barcas de Valencia, ha contado con la presencia del vicepresidente del Elche, Julio César Giner, el presidente del Levante, Quico Catalán, el representante del Valencia, Miguel Tendillo, el director general del Valencia Basket, Francisco Raga, y el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles.

Los cinco representantes de los clubes de élite valencianos han sido recibidos por Vicente Sanz, vicepresidente de SD Correcaminos, para sellar esta unión junto con Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana.

El vicepresidente del Elche, Julio César Giner, indicó que para el Elche es un verdadero honor asistir a este tipo de eventos que demuestran que la unión de los clubes les hace más fuertes y agregó que "aunque lejos en kilómetros, nuestro apoyo es incondicional, porque hace que los focos se centren en nuestra querida Comunitat. Nuestros mejores deseos".