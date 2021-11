Buitrago: «Escribá tiene la plena confianza de la directiva»

«Escribá es el entrenador que tenemos y es el mejor que podemos disponer ahora mismo. Tiene la plena confianza de la directiva. Estamos con él, al igual que con el equipo. Vamos a todos a una», señaló Buitrago en declaraciones a Cope Elche.

El dirigente franjiverde avala que el técnico valenciano « conoce la plantilla, la ha diseñado y sabe cómo funcionar». En opinión de Buitrago «se están perdiendo puntos por pequeños detalles. Ahora los resultados no acompañan, pero ya acompañarán. No hemos visto errores de planteamiento de partidos y está plenamente capacitado para llevarnos a una posición media de la tabla. No hay ninguna duda» y deseó que Fran Escribá pueda estar muchos años en el Elche, a imagen y semejanza de Álvaro Cervera en el Cádiz.

Buitrago no entiende que se ponga en duda la figura del entrenador por parte de la afición: «Cada aficionado es un entrenador en potencia y opina de forma ventajista».

Para el presidente, «El Elche tiene plantilla para mantenerse en Primera División sin llegar a la última jornada sufriendo». Por ello, pide calma y, sobre todo, sensatez. «Debemos tener los pies en el suelo. Un club como el nuestro tiene que consolidarse primero en Primera para ir después a por metas mayores. A partir de ahí, si haces desde abajo las cosas bien todo puede llegar. Es importante mejorar lo que se hace año a año. Igual hay que hacer más atractivo el juego pero lo primero son los resultados. Si vienen otras metas, mejor, pero el planteamiento es mantenernos».

Un buen logro esta temporada sería «repetir la campaña que hizo Escribá en su anterior etapa, llegando salvados a algunas jornadas para el final», indicó el abogado ilicitano.

El dirigente franjiverde afirmó que «no estamos preocupados» porque «con un poco de suerte no estaríamos en esta situación, que es perfectamente reversible», y recordó que «la Liga es larga y, al final, acabará siendo justa».

Joaquín Buitrago tiene claro que la actual plantilla es «mejor y más amplia» que la del pasado curso, pero recordó que «está formada por muchos jugadores nuevos que tienen que acoplarse.

El presidente elogió el nivel que está mostrando el delantero argentino Lucas Boyé, del que comentó que se está «revalorizando de forma exponencial», y se mostró convencido de que Javier Pastore aportará mucho al equipo. «Tememos plantilla para llegar a la última jornada sin sufrir», pero insistió en que el único objetivo posible del Elche esta temporada es la «permanencia».

Por último, Buitrago desveló que, para la próxima temporada, en la que se celebra el centenario del club, la idea del club ilicitano es hacer partícipe de la celebración a las distintas instituciones de la ciudad y deseó que uno de los actos principales sea la presencia de la selección española en el estadio Martínez Valero.