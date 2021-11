«Con una buena racha saldremos de los puestos de descenso rápido»

El jugador franjiverde Gerard Gumbau transmitió ayer unión como grupo y confianza en la calidad del equipo y sus posibilidades, así como en el entrenador. El nivel de ánimo es bueno, aseguró. El equipo está «con ganas» y «trabajando bien. Por detalles se nos están escapando algunos puntos, pero debemos seguir en esta línea de trabajar juntos, de unirnos más que nunca, porque los resultados van a llegar».

Ante la situación en la tabla, el centrocampista entiende que «cuando no obtienes los resultados se mira todo un poco más con lupa, pero nosotros estamos centrados en lo nuestro, en trabajar día a día entrenando y en irnos conociendo más futbolísticamente. Estamos dando un paso hacia adelante a nivel de juego. Aún hay muchos jugadores que no nos conocíamos y a medida que van pasando los partidos y los entrenamientos vamos mejorando esta compenetración entre todos y todo va a ir a mejor, seguro».

Gumbau define al actual Elche como «un equipo que compite mucho». El problema ha sido que «los resultados no están siendo positivos pero estamos compitiendo y en los partidos siempre tenemos opciones de ganar. Son detalles que en Primera te perjudican mucho, pero el equipo confía y cree en el trabajo, en lo que se está haciendo y seguro que iremos a más porque hay plantilla y jugadores de mucha calidad para salir de ahí», de los puestos de descenso. Es optimista: «Como está todo tan igualado con una buena racha saldremos rápido de los puestos de descenso».

El equipo celebraba el miércoles una comida de hermandad que «siempre viene bien para alegrar el ánimo y unir mucho más. Conocerte fuera del fútbol, hablar de otros temas... Es importante para unirte más, para conocer a nivel personal a los compañeros y siempre nos viene bien y nos carga de energía».

Ya pensando en el próximo partido, ante el Betis, Gumbau destaca que «es un rival duro, en puestos de Europa League, con una gran plantilla, como todos los equipos de Primera, que te lo ponen difícil, como nosotros lo haremos al Betis, jugando en casa que es donde más fuertes tenemos que estar».

Sobre la temporada, el centrocampista resalta que «empezamos bien contra equipos de gran nivel y en este tramo los detalles han marcado mucho los partidos tras ganar al Celta. Las derrotas han sido por la mínima. Y entre la victoria y la derrota ha sido por detalles muy pequeños que tenemos que pulir».

Al entrenador «lo veo muy tranquilo. Sabe que tiene un gran grupo de personas, un equipo que trabaja muy bien en los entrenamientos. Sabemos que tenemos equipo para no estar en descenso e iremos mejorando».

El franjiverde entiende, sobre la portería, que «todo el mundo dentro del equipo está trabajando a un nivel espectacular y está preparado para una oportunidad. Badia la tuvo y se lo merecía; lo vi muy bien, muy seguro y me alegro mucho por él porque somos muy amigos».

Sobre su participación reconoce que «siempre me gusta jugar más, soy muy exigente. Tener esa competencia interna con los compañeros es bueno darlo todo en los entrenamientos y luego en los partidos. Aún no he tocado techo, puedo aportar mucho más. Mi objetivo es seguir trabajando para seguir creciendo día a día para poder demostrar que puedo estar en todos los partidos», concluye el centrocampista defensivo.

Gumbau es optimista porque «últimamente se está viendo mucho más al equipo intentar tener el balón, ser protagonista, hacer daño por fuera. Estamos mejorando aunque no se vea reflejado en los resultados».

En Elche, «estoy increíble, muy a gusto en esta ciudad. Además, este es un club humilde y trabajador que quiere crecer en Primera y creo que tiene todas las cualidades y capacidades para seguir creciendo juntos. Y seguro que todo va a ir para arriba».

Sobre el objetivo: «La intención es intentar salvarse lo antes posible para luego estar más tranquilos, y disfrutar todos pero sabemos que todos los partidos son complicados y para salir de ahí hay que mejorar colectiva e individualmente», expone el jugador.