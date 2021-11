Escribá repasa su pizarra

El primer punto es crucial. Buena parte de los partidos perdidos o empatados han llegado por errores en campo propio a la hora de salir con el balón controlado. La estadística refleja que el Elche lidera la lista de fallos no forzados en la entrega de balón de toda la competición, con 345 pases errados. 332 registra el Celta, 321 el Cádiz, 303 el Granada y 302 el Levante. Entre los que menos están el Villarreal, el Barcelona o el Mallorca y «el último clasificado» es el RealMadrid, que solo ha fallado 204 pases en su campo.

Jugadores y entrenador han repetido durante los últimos días que algunos errores les han penalizado demasiado y que esta es una de las causas del descenso en la tabla clasificatoria hasta los puestos que llevan a Segunda. Es evidente. Pero también lo es que con unas cifras tan elevadas de fallos no forzados en los pases en el campo de un mismo equipo las posibilidades de que te marquen gol son mayores. El Elche lleva 17 goles en contra.

Así, el técnico valenciano está aprovechando estos días para intensificar los rondos y las salidas de balón desde atrás. El equipo ha dado en las últimas semanas un paso al frente en cuanto a mostrar una mayor disposición a tener la pelota. La compenetración de los jugadores es mayor con el paso del tiempo. Los futbolistas se van conociendo mejor y el Elche debería de dejar de encabezar pronto este ránking tan negativo.

El segundo y el tercer punto en el que reflexionar tiene que ver con el ataque. Escribá cuenta con una de las delanteras más capaces del torneo. Sin duda, desde que es entrenador del Elche, la más completa, tanto en número (5) como en calidad. Pese a ello, el equipo solo ha transformado once tantos y, lo que es peor, solo ha disparado a puerta en 105 ocasiones, de las que 39 han ido entre los tres palos. A favor, cabe destacar que la efectividad de cara a puerta es alta, ya que supone el 37% de los disparos. Otros equipos como el Cádiz, han ejecutado más tiros que el Elche pero solo 29 han ido a la portería. Lo mismo le ocurre a Getafe y Granada (34) o a Levante (37) y Osasuna (38).

En el aspecto ofensivo hay otra cifra que mejorar. Escribá ha repetido en diferentes ocasiones que en el fútbol de hoy en día juega un papel muy importante la estrategia. En este sentido, su equipo, es colista. No ha marcado ni un gol a balón parado. Ni ha sido bendecido con un penalti a favor, que también cuenta. Pero tampoco ha transformado faltas en gol. Ni saques de esquina o banda. Es el único equipo de LaLiga que no cuenta con algún gol en jugada de estrategia. Todo, pese a que en los partidos se observa a menudo, sobre todo a Fidel y a Lucas Pérez, cómo marcan con el brazo en alto la jugada a seguir. Otros equipos, como Espanyol y Sevilla, llevan ya seis tantos en este tipo de acciones. Más de la mitad de los que en total ha conseguido el Elche.

Saques por mejorar

El Elche no acaba de sacar bien los balones parados. Prueba de ello es que de las tres faltas directas que ha lanzado ninguna ha ido a portería o que de las 61 faltas colgadas al área solo cuatro hayan sido rematadas con peligro. Tampoco ha habido ocasiones en los 53 saques de esquina ejecutados. El propio técnico se ha quejado de que por mucho -y bueno- potencial de remate, si no se saca correctamente no puede haber gol.

El equipo de Escribá ha marcado nueve tantos por pases vivos de un jugador a otro. Mojica es, sin duda, el mejor pasador del conjunto. Además, ha habido otros dos goles por regates exitosos. El último llevaba consigo además una recuperación de balón. Lucas Boyé desplegó toda su fuerza para robar la pelota al defensa y, tras un par de recortes, «fusilar» al meta mallorquinista consiguiendo un golazo marca de la casa.

Hay tres cifras que estos días rondan la cabeza del preparador franjiverde y que han hecho redefinir y repasar su pizarra. Hay errores, como decía el propio Escribá, que no se pueden entrenar, pero también hay cifras que demuestran que otros fallos o mermas sí se pueden mejorar. El equipo técnico ya tiene, seguro, en la cabeza, cómo cambiar la estrategia. Los jugadores ya se conocen mejor. El Elche debe dejar, lo antes posible, de estar en los vagones de cola.