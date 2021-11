Elche CF: La afición confía pero exige resultados

Un fallo cuesta un gol, un error sirve el empate en bandeja al rival, un mal pase evita que el Elche puntúe, una mala salida priva al conjunto franjiverde de la victoria… Son titulares que, por desgracia, se han repetido demasiado esta temporada y que han llevado a que el equipo encadene la peor racha del curso, con dos puntos en cinco partidos y el Elche, por primera vez en esta Liga, en puestos de descenso.

Y malos resultados son sinónimo de críticas, de valoraciones negativas, de ambiente enrarecido que en algunos momentos ha llegado a poner nervioso al propio Fran Escribá, que ha reconocido sentir «lástima» por la situación. Hasta ahora, el equipo ha sentido el calor de su público en todo momento. Incluso se hizo fuerte ante un Real Madrid que arrastra a miles de seguidores de la provincia al Martínez Valero. Pero, ¿le queda fuelle al seguidor para continuar aplaudiendo? ¿Sigue el aficionado confiando en el proyecto?

Si escuchamos a responsables de las peñas del Elche, la respuesta es sí. No hay duda de que los aficionados creen en Escribá, un técnico que consiguió romper una racha de 16 partidos sin ganar a su llegada al equipo en febrero pasado y que logró, in extremis eso sí, la permanencia. Lo hizo con una plantilla inferior. Así lo proclama el técnico desde el inicio de la temporada. Por ello, la afición confía en el entrenador pero le exige a la vez.

En la línea del preparador valenciano, los responsables de las peñas franjiverdes reconocen que «el equipo se merecía estar un poco más arriba, pero por circunstancias y fallos puntuales ahora nos vemos en descenso», afirma María Cecilia Ballester, presidenta de la peña Els Gafarrons Ilicitans. En la misma línea, Valero Payá, máximo responsable de la Peña Franjiverde Petrer, cree que «sin lugar a dudas tenemos equipo para estar mejor clasificados y, por culpa de errores puntuales, nos vemos abocados a esta posición».

Lejos de ser una excusa, como a veces parece que técnico y jugadores utilicen esta cuestión, los seguidores franjiverdes acompañan el lamento con una reflexión. O varias. Por un lado, hay quien dice que Escribá no ha sabido sacar rendimiento a sus jugadores. «Se suponía que este temporada tiene mejor plantilla, pero los resultados y el juego no lo demuestran», apunta el secretario de la Federación de Peñas, Mario Payá. También hay quien culpa a los futbolistas, a los que exige más compromiso. «Los partidos se plantean bien con la discrepancia del entrenador que cada uno tenemos dentro», remarca el presidente de la Federación, Tomás Domenes. Incluso hay quien se atreve a decir que «Escribá no tiene claro ni qué jugadores tiene ni dónde debe ponerlos», puntualiza David Aranda, presidente de Sentimiento Franjiverde.

La afición ve que la plantilla, «en principio, de cara a la galería, son una familia comprometida; cada uno con sus carencias y virtudes. Parece un buen vestuario pero alguno tendría que dar más», añade Domenes. A los jugadores no les falta apoyo: «Siempre hay algunos que se dejan la piel más que otros, evidentemente, como en todos los trabajos de la vida. Pero en general veo al grupo bastante comprometido», explica Elena Lázaro, presidenta de la peña Damas del Elche. En general, los seguidores franjiverdes esperan más de los jugadores: «Hay jugadores que pueden dar más y aportar más», destaca Ballester; «Falta compromiso de muchos de los jugadores», añade Antonio Chacón, presidente de Rabuts Novelda; «Entiendo que Escribá tiene que sacarle más rendimiento a sus jugadores, especial mención merecen Pastore, Benedetto y Lucas Pérez», expone Jorge Ortega, presidente de Furia Franjiverde.

Hay peros, sí. Hay críticas, también. Pero, el aficionado del Elche tiene una confianza máxima en su equipo y en su entrenador. «Hasta ahora el míster no le ha sabido o podido sacar más a la plantilla pero seguimos confiando en él y en los jugadores para salir de esta situación complicada, aunque yo no me pondría puesto final en la clasificación. La plantilla tiene un nivel alto y hemos sido capaces de lo mejor y peor, incluso en un mismo partido (momentos de desconexión como el Espanyol, en 3 minutos, o fallos puntuales del equipo en defensa)», reflexiona Valero Payá.

Confianza

La presidenta de Els Gafarrons responde con un tajante «¡Totalmente!» a la pregunta «¿Cree que el entrenador cumplirá su palabra y conseguirá enderezar el rumbo y acabar del puesto 10 al 15 en LaLiga?». «Queda mucha competición y el míster siempre ha cumplido. No tengo duda de que la segunda vuelta será mejor», concluye Ballester. En la misma línea responde Elena Lázaro, de Damas del Elche, que expresa que «Escribá, por supuesto que dejará al equipo en mucho mejor posición. Si lo dejan trabajar, claro está. Confío y espero y estoy convencida de que la segunda vuelta todo irá a mejor». Chacón entiende que Escribá «cumplirá su palabra; confío en su proyecto y en la segunda vuelta». Aranda responde más dubitativo: «Ojalá, eso es lo que queremos todos, pero tiene que empezar a cambiar esta situación desde ya».

Jorge Ortega explica que «el fútbol es impredecible, pero mi confianza en el técnico y los antecedentes de años atrás me hacen pensar que las segundas vueltas siempre han sido mejores. Ciertos fichajes vienen con un tiempo de inactividad y eso lleva su proceso. La clave estará en que Escribá consiga sacarle el mayor rendimiento a cada uno de ellos». Por su parte, Mario Payá le desea a Escribá «toda la suerte del mundo, pero la dinámica y el juego deben mejorar mucho. Pienso que la segunda vuelta será mejor, pero deberían jugar mucho más intensos y concentrados». Por último, el presidente de la Federación manifiesta su confianza en que Escribá cumplirá y «seguro que tendremos nuestra racha de suerte».

La situación es delicada, pero el próximo domingo 21 de noviembre, a las seis y media de la tarde, el estadio rugirá unido por la franja verde.