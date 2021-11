El Elche prepara la reacción

El técnico franjiverde aprovechó que este pasado fin de semana no había Liga para dar descanso a sus jugadores. Después del entrenamiento matinal del viernes, la mayoría de ellos abandonaron la ciudad y esta tarde, a partir de las cuatro y media, volverán al trabajo conscientes de la necesidad que tienen de superar el primer bache preocupante de la temporada, después de que en los últimos cinco encuentro solo hayan sumado dos puntos de 15 posibles, que los han situado, por primera vez en la presente campaña, en puestos de descenso.

A partir de hoy, la mirada estará centrada en el choque del próximo domingo (18.30 horas), frente a un Betis, que también llegará al Martínez Valero con problemas tras haber perdido sus tres últimos envites contra el Atlético de Madrid (3-0), Bayer Leverkusen (4-0) y Sevilla (0-2).

Escribá y sus futbolistas son conscientes de que llega un tramo de la competición en el que no pueden fallar más. Después de enfrentarse al Betis, el Elche visitará el lunes 29 de noviembre (21 horas), el estadio de El Sadar, para medirse a Osasuna. El ciclo de estos tres envites vitales finalizará el domingo 5 diciembre (16.15 horas), de nuevo en el Martínez Valero, contra el Cádiz, un rival directo en la lucha por la permanencia, que suma solo un punto más que los franjiverdes.

Si el conjunto ilicitano no es capaz de salir de los puestos de descenso en estos tres partidos, la situación se complicaría ya forma grave y la continuidad de Escribá correría serio peligro.

Final de la primera vuelta

Después de estos tres envites vitales, restarán solo tres encuentros para finalizar la primera vuelta. El Elche visitará de forma consecutiva al Valencia y al Barcelona y, tras la semana de descanso de Navidad, retomará la competición el primer fin de semana de 2022 con otro choque crucial frente al Granada, que es el primer equipo que, actualmente, está fuera del descenso.

Además, durante el último mes de 2021 también se producirá el estreno en la Copa del Rey.

Con el difícil camino que les viene por delante, el mensaje del vestuario ha sido unánime y de respaldo al entrenador. La semana pasada sirvió de reflexión, para analizar y corregir los errores sin la presión de un partido de forma inminente.

Los resultados en el fútbol son los que marcan y como decían varios jugadores la semana pasada, una victoria puede permitir cambiar la dinámica y ver las cosas de otra manera.

Dos de los próximos tres partidos (Betis y Cádiz) serán en el Martínez Valero y el otro contra Osasuna, que comenzó de forma brillante el campeonato y que en los últimos encuentros parece que ha bajado un poco el acelerador. Esas dos situaciones también deben ser aprovechada por el Elche, que ha demostrado, en muchas ocasiones, que es capaz de sobreponerse a las peores adversidades. Ahora tendrán la oportunidad de hacerlo una vez más.

Escribá también recupera efectivos para este tramo importante de la competición. Raúl Guti se perdió la última jornada ante el Mallorca por sanción y estará disponible para el partido del próximo domingo ante el Betis.

Pablo Piatti, que no ha podido jugar los tres últimos encuentros contra el Alavés, Real Madrid y Mallorca ya ha superado sus problemas musculares y la semana ya empezó a entrenar con normalidad con el grupo.

Pendientes de Helibelton

La única duda será la recuperación de Helibelton Palacios. El lateral colombiano no jugó el choque de Son Moix por unas molestias en el músculo isquiotibial. La semana pasada aprovechó que este pasado fin de semana no había partido para no acelerar su recuperación y será a partir de hoy, con la vuelta a los entrenamientos, cuando se empiece a probar más en serio para ver si puede estar disponible para el encuentro ante los béticos.

De todas formas, Escribá no va a forzar con el colombiano porque no es uno de los futbolistas denominados titular indiscutible. En su posición también está Barragán, que ha cumplido cada vez que ha jugado, incluso Josan, en el caso de que el preparador franjiverde decida cambiar de sistema y volver al esquema de tres centrales y dos carrileros, que tan buen resultado le dio a principio de temporada.

Mojica y Roco regresan mañana y se reincorporarán el miércoles

Los internacionales Johan Mojica y Enzo Roco tampoco tendrán problemas para preparar con tiempo, junto al resto de sus compañeros, el encuentro del Betis. El lateral izquierdo y el central van a adelantar el regreso de la concentración con sus selecciones, ya que no pueden disputar el segundo partido de esta ventana de partidos de selecciones de noviembre al estar sancionados por acumulación de tarjetas. Mojica jugó con Colombia 54 minutos contra Brasil y Roco disputó el encuentro completo de Chile frente a Paraguay. Ambos estaban apercibidos de sanción y vieron cartulina amarilla. El Elche solicitó a sus respectivas federación poder adelantar su vuelta y mañana martes está previsto que lleguen a tierras ilicitanas. A partir del miércoles se pondrán a las órdenes de Escribá para preparar el importante partido del domingo ante el Betis en el que los dos están llamados, salvo sorpresa, a estar en el once titular. Además, en esta ocasión no vendrán tan cansados como la anterior.