Todos recuperados para la causa

Raúl Guti, Tete Morente, Pablo Piatti y Helibelton Palacios, que no estuvieron presentes en el último encuentro frente al Mallorca, están preparados para volver y el técnico valenciano deberá hacer hasta cuatro descartes en la convocatoria de 23 futbolistas.

Además, los internacionales Johan Mojica y Enzo Roco regresaron ayer a tierras ilicitanas y hoy se reincorporarán a los entrenamientos, en la sesión de trabajo que va a llevar a cabo la plantilla del conjunto ilicitano, a partir de las diez de la mañana, en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero.

El entrenamiento de ayer se trasladó al gimnasio y a la zona perimetral del Martínez Valero. Será a partir de hoy cuando los jugadores franjiverdes comiencen a preparar de forma más específica el choque ante el Betis.

Raúl Guti cumplió en Mallorca el partido de sanción por su expulsión, por doble cartulina amarilla, contra el Real Madrid. El centrocampista va a llegar al domingo con tres semanas sin competir, por lo que estará en plenas condiciones para volver el once titular.

Tete Morente tampoco pudo viajar a tierras baleares debido a unas molestias en el tobillo que sufrió en el último entrenamiento. El mediapunta gaditano ya comenzó a entrenar la semana pasada con normalidad y está preparado para jugar, si Escribá lo estima oportuno.

Otro de los que se unen a la causa es Pablo Piatti. El argentino se ha perdido los tres últimos encuentros ante el Alavés, Real Madrid y Mallorca por problemas musculares. Después de casi un mes en el dique seco, el mediapunta ha vuelto a la dinámica del grupo con el firme propósito de estar disponible para ayudar el equipo.

Piatti no está teniendo suerte esta temporada con las lesiones. En la recta final de la pretemporada sufrió una rotura muscular que frenó su preparación. Luego tuvo que esperar su oportunidad y no pudo estrenarse hasta la séptima jornada en Vallecas, en la que fue titular frente al Rayo. Contra el Celta salió en la segunda parte y en el Reale Arena de San Sebastián volvió a estar en el once inicial. Desde el pasado 26 de septiembre no ha jugado.

El argentino necesita volver a coger el ritmo, pero es un jugador del agrado de Escribá y no es descartable que pueda regresar a la convocatoria contra el Betis.

Otro de los que ya está recuperado de su lesión es Helibelton Palacios. El colombiano tampoco pudo jugar ante el Mallorca por una contractura en el músculo isquiotibial. La semana pasada estuvo tratándose con los fisioterapeutas y el martes ya acudió al Díez Iborra para ir metiéndose en el grupo de forma progresiva.

El lateral derecho venía siendo titular hasta su lesión. En Palma jugó Barragán y ahora habrá que esperar la decisión de Escribá. El técnico franjiverde no es partidario de arriesgar con los futbolistas que salen de lesiones, por lo que el domingo Helibelton Palacios podría quedarse en el banquillo o, incluso, esperar una semana más para volver en mejores condiciones.

Internacionales

Quienes sí que están preparados para estar en el equipo titular son los internacionales Mojica y Roco. A diferencia de la ventana de selecciones de octubre, en esta ocasión el lateral colombiano y el central chileno van a tener cuatro entrenamientos antes del partido. Además, han regresado antes de lo previsto de la convocatoria de sus selecciones al tener que cumplir sanción por acumulación de tarjetas. Sería una sorpresa que ambos no estuvieran el domingo en el once inicial contra el Betis.