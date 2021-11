Escribá: "Queremos ganar, pero no hay una presión mayor de lo normal"

Sobre la disponibilidad de los jugadores que arrastraban molestias -como Palacios y Fidel-, Escribá aseguraba que “ahora mismo no descartamos a ninguno. Sí es cierto que la primera semana algunos futbolistas entrenaron al margen del grupo, pero esta semana ya han estado todos. Por nuestra parte vamos a valorar un poco el riesgo que puede haber en algún caso, pero en estos momentos no tenemos nada decidido. Mañana tomaremos la decisión tras el entrenamiento”.

En referencia a la mala racha que acumula el Betis, el técnico valenciano restó importancia a que haya tenido “una semana mala. Es un equipo siempre complicado, que no solo está realizando una gran temporada ahora sino que ya viene de una anterior buena. De hecho, está compitiendo en Europa. Tres resultados malos con el Atlético de Madrid, actual campeón, y el del partido especial ante el Sevilla… no quieren decir nada”.

El Betis tiene “muchísimo nivel, una plantilla muy completa, con jugadores de muchísima calidad. Si les dejamos dominar el tempo y la posesión de balón lógicamente nos lo hará pasar mal. Por contra, por la calidad de sus jugadores no se encuentran tan cómodos cuando están sin balón, por lo que intentaremos llevar nosotros el control del juego para intentar hacerles daño”, destacó el técnico.

¿Sienten la presión por estar en el descenso?

“Nos molesta mucho estar abajo. Los dos puntos que nos dejamos en Mallorca nos dejaban tres o cuatro puestos más arriba. Pero no hay en el grupo ninguna preocupación especial. Queremos ganar el partido y lograr muchos puntos en los siguientes, pero no hay ansiedad por ganar en el equipo. Queremos ganar el partido pero no porque haya un presión mayor de lo normal. Ansiedad no hay ni tampoco diría que necesidad”, afirmaba el preparador.

El entrenador refrendaba también las palabras de Antonio Barragán sobre el hecho de que deben salir a por todas, siendo un grupo que luche cada acción. “Como equipo hemos sido siempre así. Si en algo nos hemos basado en los últimos años es en que la gente se podrá ir más o menos contenta en función del juego o del rendimiento, pero si en algo no hemos regateado y el público siempre ha premiado es el esfuerzo”.

Ahora bien, Escribá reconoce que “al disponer de jugadores con más calidad, lo normal es que este tipo de jugador sea menos combativo, pero en nuestra plantilla estamos compensados. Lo que dijo Barragán es cierto. Cada uno, dentro de sus características, tiene que rendir al máximo y darlo todo”.

El técnico franjiverde insistía en que “están siendo pequeños detalles los que nos están condenando a estar ahora con menos puntos y en una situación que no nos gusta”. Y volvió a pedir al público su máximo apoyo. “Jugamos ante un equipo, el Betis, que arrastra a muchísima gente, siempre hay béticos en las gradas de toda España. Y el domingo habrá muchos béticos aquí. A mí me gustaría que no se les oyera. Para nosotros el apoyo de la afición es básico. La mejor noticia del próximo domingo sería ganar para darle motivos a la gente para estar contenta, que los seguidores vengan a disfrutar y que nos apoyen desde el primer minuto para que no se oiga a los del Betis”.

Copa del Rey

Escriba reconocía que al rival, el Leioa “no lo conocemos, salvo de oídas. Somos los favoritos y lo tenemos que hacer valer. Lo bonito de la Copa es la dificultad. Por ejemplo el año pasado en Buñol se ganó muy justo. Pero vamos a estudiar al rival exactamente igual que lo hacemos con el resto, con el mismo respeto, viendo el máximo número de partidos que podamos y entrenando a tope”. Para Escribá, al disponer de una plantilla de más calidad y amplia, la Copa será una oportunidad para los menos habituales. “Sí me gustaría que nos ilusionáramos. Luego es muy difícil avanzar porque depende del sorteo, pero sí queremos tener la ambición de llegar lo más lejos posible”.