Escribá: «Uno puede comprar un club, pero no el cariño de la gente»

Fran Escribá, tranquilo y con ganas de salir con clase, aunque sin morderse la lengua para dejar su mensaje, el de un entrenador que se veía capaz de sacar adelante la mala situación en la que se encuentra el Elche. Su despedida no duró demasiado, pero lo suficiente para pedir que se le recuerde por tanto bueno conseguido y no por la mala imagen de las últimas jornadas.

Escribá se mantuvo casi hierático durante su aparición ante los medios, en la que solo atendió a un par de preguntas. Aceptó la decisión de Bragarnik, pero se mostró bastante dolido. «Bragarnik me ha comunicado mi destitución. No voy a analizar el partido. Aprovecho para despedirme. Siento irme con el equipo así, tras conseguir algo muy bonito el año pasado. Estoy orgulloso de lo conseguido en esta ciudad», declaró el preparador.

«Uno puede comprar un club, pero no el cariño de la gente, que es lo que me llevo», prosiguió Escribá en claro mensaje directo hacia Bragarnik. «Entiendo que haya gente enfadada con el rendimiento del equipo, pero esa gente eliminará estos malos resultados y se quedará con las cinco temporadas tan bonitas que vivimos juntos», agregó.

«Siempre seré un ilicitano más y le deseo todo lo mejor al club. Si he sido un obstáculo, espero que quien venga lo saque adelante. Sé que hay equipo para estar más arriba», finalizó en su exposición.

En un par de breves preguntas, Escribá se mostró resignado por la decisión del propietario del Elche. «Evidentemente, el señor Bragarnik no ha tenido en cuenta todo lo que he hecho por este club. Respeto la decisión y ojalá acierte con el que venga», aseveró. «La derrota ante el Betis ha sido un duro golpe, pero si hubiera visto que no había posibilidades me habría hecho a un lado», añadió.

Escribá finaliza, de manera traumática, su segunda etapa al frente del Elche. En la primera (2012-2015) consiguió el ascenso a Primera División y dos permanencias sobre el terreno de juego en la elite de manera consecutiva. Su etapa acabó tras el descenso administrativo que sufrió la entidad en el verano de 2015.

Casi seis años después, en febrero de 2021, el Elche volvió a llamarle para tratar de revertir la dinámica negativa en la que había entrado el equipo con Jorge Almirón como técnico. Escribá consiguió la permanencia de manera casi milagrosa la campaña pasada y se ganó la confianza del dueño para continuar en el cargo este curso.

A lo largo del mismo logró convertirse en el entrenador con más partidos en Primera de la historia del Elche, pero tras seis jornadas sin ganar y la pésima imagen ofrecida contra el Betis, Bragarnik tomó la decisión de dar por finalizada la segunda etapa del técnico valenciano al frente de la nave franjiverde.