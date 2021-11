La continuidad de Gumbau en el once inicial a pesar de la vuelta de Raúl Guti y la presencia de Josan en la banda derecha son las dos principales novedades en el once inicial del Elche CF, que va a jugar, a partir de las seis y media de la tarde, en el Martínez Valero, frente al Betis. Además, Fidel Chaves no se ha recuperado a tiempo de sus problemas musculares y se ha quedado fuera de la convocatoria. Josema, quien en los últimos días ha arrastrado molestias, tampoco está entre los 23. Quien sí se ha recuperado a tiempo ha sido el colombiano Helibelton Palacios, que estará en el banquillo.

Pastore, en principio, jugará escorado en la banda izquierda, mientras en ataque continúan Lucas Pérez y Lucas Boyé. Otra de las posibilidades es que Barragán ejerza de central derecho con una línea de tres atrás. Entonces, Josan y Mojica ocuparían los carriles y Pastore podría jugar como mediapunta por el centro, por detrás de los delanteros.

El once inicial del conjunto ilicitano es el formado por Edgar Badia, Barragán, Roco, Bigas, Mojica, Mascarell, Gumbau, Josan, Pastore, Lucas Pérez y Lucas Boyé. En el banquillo, para posibles sustituciones, estarán Kiko Casilla, Diego González, Gonzalo Verdú, Helibelton Palacios, Raúl Guti, Marcone, Tete Morente, Pere Milla, Piatti, Benedetto, Guido Carrillo y Jony Álamo.