Diego Martínez era el entrenador preferido por Christian Bragarnik y sus ayudantes para sustituir a Fran Escribá en el banquillo franjiverde. De hecho, a pesar de que se sabía que iba a ser muy complicada su contratación, ha sido el primer técnico con el que ha hablado el club ilicitano, pero el preparador gallego ha rechazado la oferta, porque su intención es entrenar en la Premier League de Inglaterra. De hecho, se encuentra en tierras británicas estudiando toda la filosofía del fútbol inglés y todo apunta a que puede ser el sustituto de Marcelo Bielsa en el Leeds para la próxima temporada. El exdirector deportivo del Elche, Víctor Orta, ya ha tenido una primera aproximación.

Prueba de ello es que Diego Martínez no quiere coger a ningún equipo a mediados de la temporada, siempre y cuando no sea una opción muy atractiva. El Villarreal lo tuvo en su agenda cuando se especuló con la posibilidad de la marcha de Unai Emery al Tottenham. El exentrenador del Granada, con el logró clasificarse y hacer un buen papel en Europa, ha cogido un buen cartel y sabe que novias no le van a faltar. Antes de rechazar al Elche ya hizo lo propio con el Getafe y el Levante, cuando destituyeron a Míchel y a Paco López.

Una vez descartada la opción de Diego Martínez, Christian Bragarnik ha comenzado un casting y está analizando los pros y contras de los entrenadores que hay en el mercado. Entre la posibilidades más interesantes hay dos vías, la argentina, en la que se encuentran Hernán Crespo y Berizzo y la nacional, con Sergio González, Paco Jémez, Javi Gracia o Francisco. Desde que se conoció la destitución de Escribá, en la entidad franjiverde están recibiendo multitud de ofrecimientos de entrenadores.