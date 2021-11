Pablo Machín no será el entrenador del Elche C,F. El técnico soriano ha dejado tirado al club franjiverde cuando ya tenía todo el acuerdo cerrado y este viernes estaba previsto que llegase a tierras ilicitanas para ponerse al frente del equipo.

Machín ha llamado este jueves por la mañana al propietario del Elche, Christian Bragarnik, y le ha dicho que le dejase unos días más para pensárselo -hasta el sábado- porque no lo tenía muy claro. El máximo accionista del club ilicitano le ha señalado que si no estaba convencido lo mejor era dejarlo, porque, además, no podía esperar tanto tiempo y quería a un entrenador que estuviese al 100% comprometido.

Bragarnik ha explicado este jueves, en un encuentro con los distintos medios de comunicación que cubren la información del Elche Club de Fútbol, que dejó cerrado el acuerdo con el preparador soriano el miércoles por la noche y todo estaba a la espera de salida del Al Rahed de Arabia Saudita, con el que esta tarde tiene partido. El propio Machín le había pedido esperar al partido de esta tarde para hacer oficial del acuerdo. No había problemas para sus desvinculación con el club árabe, porque existía una cláusula liberatoria de su contrato en caso de contar con una oferta del fútbol español.

Sin embargo, todo se ha roto esta mañana. Ha sido el entrenador, incluso antes de hablar con sus representantes, quien ha telefoneado a Bragarnik para comentarle sus dudas y pedir más tiempo.

Ahora, el propietario de la entidad franjiverde se encuentra con un serio problema, porque no tiene entrenador a apenas tres días del partido del próximo lunes (21 horas), en Pamplona, frente a Osasuna. Salvo sorpresa y que se pueda cerrar la contratación de un nuevo técnico en las próximas horas, algo que parece improbable, el equipo será dirigido en El Sadar por un preparador de la casa.

Diego Martínez, Javi Gracia y Francisco dicen también "no"

Christian Bragarnik ha tenido que empezar a trabajar de nuevo de cero. El máximo accionista de la entidad franjiverde se ha encontrado con el "no" de Diego Martínez, que era la primera opción. Posteriormente, Javi Gracia, que era otra de las alternativas, también declinó la oferta porque está a la espera de una posible marcha al Al Saad de Catar, para sustituir a Xavi Hernández tras su salida al Barcelona. Francisco, que fue otro de los entrenadores con los que se entrevisto el inversor argentino, está a la espera de una posible llegada al Granada, en caso de que se produzca la destitución de Robert Moreno. Cuatro entrenador que le han dicho "no" al conjunto ilicitano.

Sobre la opción de Hernán Crespo, existen dudas sobre su falta experiencia en el fútbol español y, además, puede tener problemas para legalizar su licencia al no contar con cinco años dirigiendo a equipos de las máximas categorías.

Bragarnik ha descartado la opción de Paco Jémez y entre hoy y mañana tiene previsto entrevistarse con dos entrenadores españoles para conocer su predisposición (podrían ser Celades y Sergio González). Incluso, el propietario del Elche ha reconocido que le ronda por la cabeza la posible vuelta de Jorge Almirón, a pesar de que es consciente de que sería una decisión impopular. El inversor argentino ha asegurado que a pesar de los malos resultados que obtuvo su compatriota, dejó un buen sabor en el vestuario a nivel técnico y que los jugadores no lo verían con malos ojos.

Otra de las opciones es la de Eduardo "El Toto" Berizzo, pero Bragarnik también duda de que quiera entrenar a un equipo después de haberse dedicado en los últimos tiempos a dirigir a la selección de Paraguay. De todas formas, el dueño del club ilicitano no descarta poder hablar con Berizzo para conocer su predisposición, ya que le convence a nivel técnico.

El máximo accionista ha señalado que el próximo entrenador deberá estar comprometido al 100% con el proyecto, que su intención no es traer a ninguno de su cuerda de Argentina y que no tiene problemas en esperar y que se ponga al frente del equipo a partir del próximo marte. Además, será un técnico que esté libre, porque no va a ir a por ninguno que tenga contrato. Además, solo lo podría hacer con preparadores que estén dirigiendo en Segunda División. Bragarnik ha indicado que si Pacheta estuviera sin entrenar sería una de sus principales opciones, pero lo ha descartado, ya que entiende que el Valladolid no le va a dejar salir.

Destitución de Escribá

En cuanto a la destitución de Fran Escribá, Christian Bragarnik ha explicado que era una posibilidad que le venía rondando en la cabeza durante las últimas semanas, ya que no le convencía algunos de los planteamientos tácticos del preparador valenciano. Que entiende su enfado y reconoce el cariño de la gente, pero ha asegurado que lo que buscaba era la mejor para el Elche y que hay que vivir del presente y no del pasado.