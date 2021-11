Pastore, Bigas y Josema son duda ante Osasuna mientras sigue el hermetismo

Primer contratiempo deportivo para quien tenga que hacerse cargo del equipo en el próximo partido de LaLiga Santander ante Osasuna. Para este encuentro, el Elche tiene tres serias dudas. Javier Pastore, Pedro Bigas y Josema Sánchez no acudieron ayer al entrenamiento con el resto de sus compañeros.

Si bien es cierto que aún restan dos sesiones grupales más, las de hoy sábado y la de mañana domingo, ya que el partido es el lunes a las 21 horas, también lo es que los citados jugadores sufren molestias musculares y que el que tenga que dirigir al equipo -en principio Pablo Manusovich- no querrá forzarlos para minimizar los riesgos y que estén disponibles para el técnico que definitivamente sustituya a Fran Escribá.

Los tres lesionados acudieron ayer al estadio Martínez Valero. En el gimnasio realizaron sesiones de mantenimiento físico y recuperación, y fueron tratados por el cuerpo médico del club.

Pedro Bigas y Pastore jugaron de inicio el último encuentro ante el Betis. En el descanso, se quedaron en el vestuario. La afición especuló sobre la posibilidad de que Escribá hubiera puesto en estos hombres la responsabilidad del nefasto primer tiempo, cuando el Betis arrasaba al Elche con un 0-3 que nadie se llegaba a creer en la grada.

Al parecer, ambos podrían haber sufrido algún tipo de contratiempo. Al menos Bigas, que fue sustituido por Diego González. El mallorquín tenía molestias musculares que le impidieron volver al terreno de juego tras entrar en los vestuarios. Sobre Javier Pastore no ha trascendido la causa de su retirada del partido, pero en este caso parece que la decisión técnica sí cobraría más sentido.

En este último choque liguero no fue convocado Josema Sánchez. El murciano padecía unas molestias musculares que le impedían vestirse de corto. El problema debe haber mejorado en estos días, pero si todavía no ha entrenado con el grupo lo más probable es que no esté en Pamplona.

Así las cosas, el Elche mantiene su hermetismo y blinda cada una de las sesiones de entrenamiento, todas realizadas a puerta cerrada desde el martes por la tarde. Del mismo modo serán también las de hoy y mañana. El club quiere que sus jugadores se centren exclusivamente en su próximo rival y esta semana no se ha convocado ninguna rueda de Prensa ni se han ofrecido declaraciones de jugadores, algo por contra sí habitual normalmente.