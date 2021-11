Francisco Rodríguez Vilchez, entrenador del Elche y un estudioso de la estrategia que apuesta por el buen fútbol

Christian Bragarnik, tras del «no» a última hora de Machín, volvió a la carga y ha convencido al técnico almeriense de 43 años, que va a ser el encargado de recuperar el rumbo del conjunto ilicitano.

Francisco Rodríguez Vilchez (Almería, 17 de junio, 1978) es el nuevo entrenador del Elche. A pesar de que la semana pasada su nombre quedó, prácticamente, descartado porque, según explicó el propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, no se sentía demasiado valorado con la oferta que le había presentado, las negociaciones han dado un giro durante el fin de semana y el sábado por la noche se llegó a un principio de acuerdo.

Francisco tenía la opción del Granada, en el caso de que Robert Moreno hubiera sido destituido -todo apuntaba a eso si el viernes hubiera perdido en Bilbao-. Pero el empate le ha dado una nueva vida al ex seleccionador español. Francisco se lo ha pensado mejor y, finalmente, ha aceptado la oferta del Elche.

El nuevo técnico franjiverde no sentará hoy en el banquillo en el partido frente a Osasuna. Se hará cargo del equipo a partir de mañana martes y su estrenó será el jueves (20 horas), en el encuentro de la Copa del Rey, frente al Leoia. Su debut en Liga se producirá el próximo domingo (16.15 horas), en el Martínez Valero, frente al Cádiz.

A pesar de sus 43 años, el nuevo preparador del conjunto ilicitano cuenta con una amplia experiencia como entrenador en Primera y en Segunda División.

Curiosamente, sus últimas patadas al balón como jugador las dio en la provincia de Alicante. En el año 2007 jugó en el Alicante en Segunda División y se retiró en 2010 con el Orihuela.

Ahora va a tener la oportunidad de dirigir al Elche después de que en varias ocasiones haya estado en la recámara como candidato. Su destino de llegar al Martínez Valero, finalmente, se ha producido.

Tras la negativa de Diego Martínez y Xabi Alonso, Francisco y Javi Gracia fueron dos de los primeros entrenadores con los que se entrevistó Bragarnik. No hubo acuerdo y después del «no» a última hora de Pablo Machín, el máximo accionista de la entidad franjiverde comenzó de nuevo de cero. Albert Celades ha sido otro de los candidatos y todo apuntaba a la posibilidad de la vuelta de Jorge Almirón, porque ninguna de las opciones terminaban de convencer al inversor argentino. Al segundo intento, Francisco y el Elche se han dado el sí quiero.

El preparador almeriense comenzó su carrera en los banquillos al año siguiente de retirarse como jugador en el Orihuela. Su primer equipo fue el filial del Almería, donde es todo un ídolo. En la temporada 2011-2012 cogió al Almería B y la campaña siguiente estuvo a punto de clasificarlo para la promoción de ascenso a Segunda División.

El técnico más joven de Primera

Eso le abrió las puertas del primer equipo. En la temporada 2013-2014, con solo 35 años, se convirtió en el técnico más joven en dirigir a un conjunto de Primera División. No tuvo un buen estreno y después de diez jornadas sin ganar, la directiva almeriense lo mantuvo en el cargo y terminó consiguiendo la permanencia. En el curso siguiente fue destituido en la jornada ocho con el equipo en puestos de descenso.

A partir de ahí su trayectoria se centró en la categoría de plata. En diciembre de 2016 se hizo cargo del UCAM, en una situación muy comprometida. Sacó al cuadro murciano de las últimas posiciones, pero no pudo lograr la salvación.

Posteriormente, en la temporada 2017-2018 fichó en el Lugo y mantuvo a los gallegos en Segunda División, marchándose al final de campaña. En verano de 2018 se comprometió con el Córdoba, pero tras 35 días en el club califal se marchó antes de comenzar la competición.

Su regreso a un banquillo de Primera División se produjo en la campaña 2018-2019. En octubre de 2018 sustituyó a Leo Franco en el Huesca, que por aquel entonces era colista. Mejoró las prestaciones del equipo, pero acabó descendiendo.

El Girona confió en Francisco para retornar a Primera División. En la temporada 2020-2021 perdió la final del «play-off» con el Elche, con el gol de Pere Milla, en el minuto 96. Y el curso pasado volvió a caer en la final de la promoción de ascenso contra el Rayo.

Francisco se encontraba actualmente sin equipo a la espera de una oferta de Primera División. Ahora tendrá la oportunidad de enderezar el rumbo del conjunto ilicitano y demostrar que está preparado para dirigir un equipo de la máxima categoría. En la plantilla franjiverde se reencontrará con Mojica y Gumbau, con quienes coincidió en el Girona. También lo hizo con Pere Milla en el UCAM.

Mucha formación

Los equipos de Francisco se caracterizan por un fútbol combinativo y alegre. Su sistema de juego preferido es el 1-4-2-3-1, pero también se adapta a otras alternativas como el 1-4-4-2 o tres centrales, como utilizó en algunas ocasiones en el Girona. Es un estudioso de la estrategia. Eso es una cosas que ha convencido a Bragarnik. Aprovecha el tiempo al máximo y cuando no está entrenando no para de ver partidos y estudiar a equipos y entrenadores nacionales y extranjeros. No para de leer libros de táctica y hacer cursos para cuando regresara estar lo máximo formado posible. Todos esos conocimientos lo podrá a prueba en el Elche.