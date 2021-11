Mantecón: "Veo a los jugadores muy motivados, ellos son los primeros que quieren ganar"

¿Cuáles han sido los motivos que le ha llevado a tener que dar esta rueda de Prensa como entrenador interino de cara el encuentro de mañana frente a Osasuna?

Hemos hecho un grupo de trabajo esta semana con los que ya estaban Manolo Sempere, Fidel Agulló, Miguel Escalona y Óscar Suárez, a los que nos hemos unido Pablo Manusovich y yo. Pablo es el que más peso específico está llevando en la planificación del partido, pero hemos querido hacer un grupo amplio para intentar ayudar al máximo jugadores a competir.

¿Cómo está la contratación del nuevo entrenador?

Estamos cerca de cerrar la contratación. Esperamos tenerlo en las próximas horas y que el jueves ya pueda dirigir el partido de Copa.

¿Te esperaba tener que afrontar esta situación? ¿Cuál va a ser tu función en el partido de mañana?

La verdad es que no me lo esperaba. Pero como secretario técnico tengo que estar para lo que se necesite. Es un trabajo intenso y entre las opciones una es esta. No esperaba esta situación, pero tengo la titulación y tengo que estar disponible para esta situaciones.

¿Va dirigir usted al equipo o lo va a hacer Pablo Manusovich y usted va a estar para poner el carnet porque él no puede?

Lo que queremos es que el equipo esté lo más arropado y cuanto más gente haya mejor. El año pasado Pablo no tuvo problemas porque era ayudante de Almirón. Pero para ser primer entrenador está complicado. Estamos tramitando la documentación con LaLiga y la Federación para que tanto Pablo y yo podamos sentarnos en el banquillo.

¿Cómo puede afrontar el equipo el partido de Osasuna después de una semana sin entrenador? ¿Deben dar los jugadores un paso adelante?

Ha sido una semana atípica porque no hemos tenido esa figura del primer entrenador, pero estamos agradecidos por el compromiso y el apoyo que han mostrado los jugadores. Ellos son los primeros que quieren ganar y tirar hacia adelante para sacar esta situación. Los veo muy motivados. Esta semana han hecho grupo y piña para competir bien. Ha sido una semana intensa con cinco sesiones de nivel. Y si esta plantilla compite bien, está capacitada para ganar

¿Qué le han trasmitido los futbolistas?

Sobre todo confianza y ganas. Ellos se ven capacitados. Son conscientes de que hasta ahora no se han dado los resultados esperados, pero no tenemos dudas de que contamos con una plantilla competitiva que está capacitada para conseguir el objetivo final.

¿Saben ya cuál es el problema del equipo para poder encontrar la solución?

Eso va a ser más labor del nuevo cuerpo técnico. Lo que está claro es que esta plantilla tiene mucho margen de mejora

¿Cómo van a plantear el partido de Osasuna? ¿Se verán cosas nuevas a nivel táctico, cambio de sistema o habrá una continuación de lo anterior con Escribá?

Lógicamente no se pueden hacer grandes modificaciones y Pablo (Manusovich) está dando un poco de continuidad a lo que se estaba haciendo, pero, a su vez, dando algunas pinceladas de nociones tácticas. Queremos hacer un buen plan de partido y tenemos la confianza de que podemos conseguir algo. Sabemos que va a ser un encuentro complicado, pero podemos lograr un resultado positivo. Osasuna es un rival difícil, que en los últimos partidos no ha conseguido resultados positivos, pero también se ha enfrentado a rivales de la parte alta de la clasificación.

¿Cómo está la enfermería para el partido de El Sadar?

Pedro Bigas es baja segura, tiene una rotura en el gemelo y va a tener que estar un tiempo sin jugar. Javier Pastore y Josema han venido arrastrando molestias a lo largo de la semana y mañana lunes antes de viajar evaluaremos todo y veremos si entran en la convocatoria.

Volviendo al tema del nuevo entrenador. ¿Por qué se está tardando tanto? ¿Al final va a ser un técnico nacional que conozca la Liga?

A todos nos hubiera gustado tener el entrenador cuanto antes. Pero como ya dijo el propietario, no queremos precipitarnos en la decisión. En las próximas horas puede haber nuevo técnico y seguro que estará el jueves en el partido de Copa. Se han visto las diferentes opciones que hay en el mercado y el perfil que buscamos es que sea un entrenador que conozca la Liga y no necesite un proceso de adaptación.

En el caso de que finalmente sea Jorge Almirón, ¿Podría hacerlo? ¿No tendría ningún problema a la hora de tramitar su ficha por la acreditación de los cinco años de experiencia en grandes Ligas?

En supuesto caso de que fuera, que puede ser o no, yo creo que no tendría ningún problema porque su ficha ya quedó validada la temporada pasada.