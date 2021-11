Marcone podría ser la principal novedad en el once titular de Pamplona

Con el partido frente a Osasuna de mañana lunes casi en el olvido debido al culebrón en torno al fichaje del nuevo entrenador como protagonista principal de la semana en clave franjiverde, el Elche afronta un duelo en el que los tres puntos son igual de valiosos que en cualquier otra circunstancia. Desde el entorno del club se ha querido insistir durante estos días en que, pese a carecer de entrenador, el equipo ha preparado con profesionalidad el difícil compromiso que tiene por delante en Pamplona.

Y lo hacen por diversos motivos. En primer lugar porque esta jornada puede marcar un antes y un después para algunos jugadores que no estaban contando con la confianza de Fran Escribá. Ya no es ningún secreto, tras ver cómo ha salido del vestuario el técnico valenciano, que la relación entre el preparador y la plantilla no pasaba por el mejor momento posible. Una carta enviada al capitán Gonzalo Verdú y el interés por evitar cruzarse con los futbolistas al ir a recoger sus pertenencias al estadio Martínez Valero indican que la fractura entre Escribá y los jugadores era palpable. Si no con todos, sí con un amplio porcentaje de ellos.

Por lo tanto, en el once titular que salte de inicio al estadio de El Sadar se espera cierta revolución. La principal novedad podría ser uno de los defenestrados por Escribá, el mediocentro argentino Iván Marcone. La situación del centrocampista ha sido uno de los mayores puntos de fricción entre el ya extécnico franjiverde y el propietario, Christian Bragarnik. Las alarmas empezaron a saltar ante la pérdida de protagonismo del futbolista en los planes del entrenador, situación que comenzó a finales del curso anterior y que se prolongó durante este. La gota que colmó el vaso fue la decisión de Escribá de dejar fuera de la convocatoria a Marcone en el partido en casa contra el Espanyol.

Aquel mismo día, Benedetto dedicó el gol del empate (2-2) a su compatriota, que estaba en la grada, ante la mirada del propio Escribá. Posteriormente, en una de las reuniones entre el valenciano y Bragarnik, este último le dejó claro que el trato hacia Marcone no había sido correcto, bajo su punto de vista, y que tenía que encontrar el modo de sacar el potencial de un futbolista al que se considera como uno de los mayores activos del club, pese a que su rendimiento ha ido claramente de más a menos desde su fichaje.

La destitución de Escribá y la figura interina de un entrenador con lazos muy próximos a Bragarnik colocan a Marcone ante la posibilidad de tener una oportunidad contra Osasuna y así poder reivindicarse. Falta saber si su entrada provocaría la salida del once de Omar Mascarell o si podría formar un doble pivote con el canario, dejando fuera de los planes tanto a Gumbau como a Guti.

Otros jugadores que podrían tener su oportunidad, tras haber visto en las últimas semanas como perdían protagonismo en los planes de Escribá son el delantero argentino Darío Benedetto, uno de los fichajes estrella del curso, y Gonzalo Verdú, que acumula cuatro suplencias consecutivas por primera vez desde que llegó al Elche. En estas decisiones entrará también en juego el estado físico de futbolistas como Pedro Bigas, Pastore, Fidel o Josema; que llevan toda la semana entre algodones para intentar llegar a tiempo al partido de mañana. Todos saben que el futuro entrenador estará viendo el partido.

Ilicitano El filial se enfrenta esta tarde (16.30 horas) al Silla en casa

El Elche Ilicitano afronta esta tarde, a partir de las 16.30 horas, su partido correspondiente a la 14ª jornada de Liga en el Grupo 6 de Tercera RFEF. El filial franjiverde recibirá al Silla en el campo Enrique Cervera del Polideportivo Altabix.

La semana del Ilicitano también ha venido marcada, en cierto modo, por el terremoto sufrido en el primer equipo tras la destitución de Fran Escribá. El técnico del filial, René Martínez, era una de las opciones que se barajaban para viajar a Pamplona y poner el carnet como cabeza visible, al menos de manera legal, del cuerpo técnico franjiverde. Pese a ello, el principal compromiso en su cabeza ha sido el duelo contra el Silla, en el que el Ilicitano tratará de sumar tres puntos que le permitan alejarse de la zona de descenso y mirar únicamente hacia arriba en la tabla clasificatoria.

Los pupilos de René Martínez y Nino llevan cuatro jornadas sin ganar (las tres últimas sin marcar gol) y no vencen como locales desde principios de octubre, cuando derrotaron (2-0) al Olímpic. Para romper esta mala racha actual tendrán que superar a un rival en dinámica positiva que es noveno, con tres puntos más que ellos, y al que, por lo tanto, darían caza en caso de lograr la victoria.