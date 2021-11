La nieve caída sobre Pamplona pone en riesgo la disputa del partido

Después de una semana aislados, entrenando a puerta cerrada e intentando evadirse de todo el ruido sobre la destitución de Fran Escribá y la llegada del nuevo entrenador, hoy es el turno de los futbolistas del Elche. Esta noche (21 horas), los jugadores tienen que hablar en el campo y demostrar en el estadio de El Sadar que la plantilla está capacitada para enderezar el rumbo y dar el salto de calidad, que se les presupone, para salir de los puestos de descenso de la clasificación.

La misión no va a ser fácil, porque enfrenten van a tener enfrente a un Osasuna que está realizando una buena temporada, a pesar de que está inmerso en una mala de cuatro partidos en los que no ha marcado ningún gol. A pesar de ello, el equipo de Jagoba Arrasate ha competido muy bien todos los partidos y como comentó ayer Sergio Mantecón, el bajón de los últimos encuentros se ha producido frente a rivales de la parte alta de la clasificación.

El conjunto ilicitano estará dirigido desde del banquillo por Pablo Manusovich, que es quien ha estado esta semana con los futbolistas en los entrenamientos; y por el secretario técnico, Sergio Mantecón, que va a poner el carné y va a colaborar en la preparación y el planteamiento del partido.

La expedición franjiverde vuela hoy, a partir de las once de la mañana, hacia tierras navarras, donde en el mismo hotel de concentración hará una sesión de activación al jugarse el encuentro a las nueve de la noche.

La única baja confirmada es la del central Pedro Bigas, quien sufre una rotura en el gemelo y estará varias semanas fuera de los terrenos de juego.

Pastore y Josema han arrastrado molestias musculares durante toda la semana y su presencia en la convocatoria se decidirá esta misma mañana.

El once inicial es todo una incógnita, pero Mantecón ya avisó ayer de que no va a haber una revolución. «Lógicamente no se pueden hacer grandes modificaciones y Pablo (Manusovich) está dando un poco de continuidad a lo que se estaba haciendo, pero, a su vez, dando otras pinceladas de nociones tácticas. Queremos hacer un buen plan de partido y tenemos la confianza de que podemos conseguir algo positivo».

Gonzalo Verdú o Diego González serán el sustituto de Bigas en el centro de la defensa. No parece probable que se cambie a una zaga de tres centrales, pero no está descartado. Raúl Guti tiene todas las papeletas para volver al centro del campo en detrimento de Gumbau y Fidel, una vez que se ha recuperado de su lesión, también podría ser otra de las novedades en el once inicial.

Ayer había preocupación en Osasuna con la posibilidad de que se pudiera suspender el encuentro a causa de la nieve. El propio club rojillo se encargó de difundir varias fotografías sobre la nevada que cayó en Pamplona. Los operarios del conjunto navarro trataron de quitar la nieve que cubría el estadio de El Sadar y la plantilla tampoco pudo entrenar en Tajonar. Para esta pasada madrugada volvía a haber riesgo de nevada sobre Pamplona.

Mantecón: «Los jugadores están muy motivados»

Sergio Mantecón, que fue ayer el encargado de ofrecer la rueda de Prensa previa al partido, destacó que los jugadores «son los primeros que quieren ganar y tirar hacia adelante para sacar esta situación. Ha sido una semana intensa con cinco sesiones de nivel. Los veo muy motivados. Han hecho grupo y piña ante la dificultades para competir bien y está plantilla está capacitada para ganar en cualquier campo».