Francisco Rodríguez: «Quiero un Elche con alma, competitivo, ambicioso y valiente»

Elegante, bien peinado, con chaqueta, pero sin corbata. El momento lo requería. Así acudió Francisco Rodríguez a su presentación oficial como nuevo entrenador del Elche.

El preparador almeriense de 43 años se mostró con las ideas muy claras sobre lo que quiere para su nuevo equipo y confía en transmitir a los jugadores toda la «ilusión» que tienen tanto él como su cuerpo técnico.

Francisco pretende que el conjunto ilicitano sea «un equipo con alma, competitivo, con y sin balón. Que sea ambicioso y que sepa qué hacer en cada momento del partido y en cada espacio del terreno de juego».

El nuevo entrenador franjiverde no viene con la intención de implantar un sistema de juego predeterminado y su intención es «adaptarme a los futbolistas que tengo». «Más que un estilo, lo que vamos a buscar es una identidad de juego propia». Para ello, uno de sus primeros objetivos es «sacar el mejor nivel de cada jugador», porque tiene claro que cuenta con «una plantilla fantástica, que a cualquier entrenador le gustaría tener». Pero, al mismo tiempo, avisa de que «de momento, los resultados y los puntos» no reflejan eso. «Hay muy buenos jugadores, con mucha calidad, con un nivel alto, veteranos y jóvenes, pero los resultados no son buenos. Más que nombres, quiero hombres», afirmó.

El preparador almeriense ha visto todos los partidos del Elche de la presente temporada y desde el momento que el pasado domingo cerró su contratación los ha repasado más todavía para disponer de la máxima información. Además de «subir el nivel» de cada futbolista, en aspectos concretos del juego considera que tienen que ser «más contundente en defensa, sobre todo ahora que estamos en la zona baja de la clasificación debemos ser inteligentes atrás». Al mismo tiempo quiere un equipo que sea «incisivo y valiente en campo contrario» para «aprovechar los buenos jugadores que tenemos en ataque».

Francisco incidió mucho durante su presentación en que deben ser consciente «del momento y del lugar en la clasificación que ocupamos». Se ha hablado mucho de que hay plantilla para estar más arriba, que hay un equipo con un nivel alto y mejor que la temporada pasada, pero los puntos y los resultados no dicen eso. Hay buenos jugadores, pero hay que conseguir un buen equipo», insistió.

El nuevo entrenador del Elche recordó que «el equipo comenzó con buenos resultados, pero luego ha ido perdiendo confianza». «Salvo los primeros 20 minutos del partido del Betis, por errores en la salida del balón, este equipo siempre ha competido, ha dado la cara y ha estado cerca de ganar. Tiene buenas cosas y vamos a intentar aprovechar el buen trabajo que ha hecho Escribá y aportar nuestras ideas».

Sobre el esquema de juego recordó que «podemos jugar con cuatro atrás, con tres centrales, con un delantero o con dos. Todo va a depender del nivel que veamos en los futbolistas».