Francisco: "Tenemos que subir el nivel de los jugadores y ser más contundentes en defensa"

Francisco Rodríguez ha sido presentado este martes como nuevo entrenador del Elche CF. El técnico almeriense, como no podía ser de otra manera, llega "muy ilusionado" y ha señalado que el conjunto ilicitano cuenta con una buena plantilla, pero que, de momento, "los puntos y los resultados no demuestran eso". Se ha marcado como primeros objetivos "subir el nivel" de cada futbolista y ser "más contundente" a nivel defensivo.

¿Por qué se ha decidido por el Elche?

Era un entrenador que estaba en el paro, que quería volver a trabajar, lamentablemente se ha producido por el mal de un compañero. Surgió la posibilidad la semana pasada, hemos venido negociando, porque teníamos que analizar todo bien, y, al final, hemos llegado a un acuerdo y estoy deseoso de empezar.

¿Por dijo primero no y a la segunda sí le han convencido?

En toda negociación hay varias partes y hay que hablar muchas cosas y hasta que no se pone todo de acuerdo no se puede dar por hecho. Venimos con un cuerpo técnico, se ha estado hablando tres o cuatro días y cuando ha estado todo en su sitio lo hemos cerrado. Me hubiera gustado que se hubiese cerrado antes, pero al final se produjo entre última hora del sábado y el domingo.

¿Qué estilo y qué sistema de juego va intentar aportar?

Más que un estilo lo que quiero es que se vea a un Elche con una identidad de juego, con alma, competitivo en todas sus líneas, con y sin balón. Me puedo adaptar a jugar con cuatro defensas, con tres centrales, con dos delanteros. Tenemos jugadores para todo y no vengo con un modelo predefinido. Tenemos que adaptarnos más nosotros. Lo que sí que quiero es que se vea un Elche ambicioso, que sepa lo que hace en cada momento y en cada espacio del campo y aprovechar también el buen trabajo que ha hecho Fran Escribá. En definitiva, que la afición se sienta orgullosa de su equipo.

¿Ve plantilla para estar más arriba en la clasificación?

Tenemos que ser muy inteligentes y saber donde estamos. Se ha hablado de que hay que estar más arriba, que hay un nivel alto, que tenemos la mejor plantilla…. Pero ahora los resultados no dicen eso y no son buenos. He seguido todos los partidos y hubo resultados buenos al principio, pero se ha ido perdido la confianza. Ahora queremos recuperarla, que se vea un Elche competitivo y, luego, intentar que la afición se divierta.

¿Qué opinión tiene de la plantilla?

Es una plantilla fantástica, que a cualquier entrenador le gustaría tener, pero, de momento, insisto, que los los puntos dicen que no lo es. Vamos a intentar revertir esa situación. Contamos con futbolista de mucha calidad, con un alto nivel, veteranos, jóvenes y lo que tenemos que hacer es sacarles su mejor nivel. Lo que tengo claro es que tenemos muy buenos jugadores.

Estuvo muchas veces en años anteriores como candidato a entrenar al Elche. ¿Siente que ha cumplido un sueño?

Elche es una ciudad muy cercana a mi Almería natal, que siente el fútbol fútbol de una manera diferente y especial. He venido a este estadio muchas veces, tanto como entrenador como como jugador. Vengo con toda la ilusión del mundo y no se qué bienvenida tendré, pero espero que podamos estar muchos años y cuando nos vayamos, que será ley de vida, espero que podamos dejar una buena impronta.

¿Qué le pareció el partido frente a Osasuna?

Lo primero que quiero es felicitar a los jugadores. Ha sido una semana difícil y Sergio Mantecón y Pablo Manusovich han hecho un gran trabajo. Salvo los primeros diez minutos, que estuvimos muy tocados con el gol de penalti de Osasuna, que podría haber sentenciado, en el resto del encuentro el equipo estuvo bien. El Elche fue superior en ocasiones, jugó con una mentalidad ganadora, que es la queremos y vamos a intentar implantar.

¿Cree que es el proyecto más importante que asume?

Es el proyecto más ilusionante, porque es el más inmediato. Cuando fui a Huesca y a Girona también estaba ilusionado y convencido de ser grandes proyectos. Ahora estoy en el Elche muy ilusionado, muy contento y con ganas de demostrarlo con trabajo.

¿Qué objetivos principales se ha marcado para empezar?

Sobre todo subir el nivel de los jugadores y ser más contundentes, sobre todo en defensa. Estando en la zona baja de la clasificación hay que ser inteligente en defensa, no complicarse y en campo contrario ser valientes, incisivos y aprovechar los buenos jugadores que tenemos en ataque. Salvo lo primeros 20 minutos contra el Betis en los que hubo errores en la salida del balón, el Elche siempre ha competido y se ha visto como un conjunto ordenado, que siempre ha estado cerca de ganar. Hay buenas cosas trabajadas y, por eso queremos aprovechar también el trabajo de Escribá y, lógicamente, aportar las nuestras.

Normalmente ha jugado con un sistema 1-4-2-3-1. ¿Teniendo a cinco jugadores en la plantilla, se plantea jugar con dos delanteros?

Hemos tenido de todo. En Huesca jugamos con dos delanteros como Chimy Ávila y Enric Gallego. En Girona también, con Sylla y Bárcenas. Hay que adaptarse al perfil de jugadores que tenemos y no encerrarse en un sistema. Lo que tenemos que hacer es sacar la mejor versión de cada jugador y sacarle el máximo rendimiento.

¿Cómo ve la Liga en la parte de abajo?

Este año es de las más igualadas. Recuerdo cuando entrené al Almería y al Huesca que a estas alturas de competición habían más ventaja entre los equipos de la parte baja y el resto. En los últimos años, las plantillas de todos los equipos han subido su nivel. Lo importante es sumar y hacerse fuertes, sobre todo, en casa.