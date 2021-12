Francisco: «Era nuestro deber pasar la eliminatoria, me voy satisfecho»

El nuevo entrenador del Elche, el almeriense Francisco Rodríguez, debutó ayer en el banquillo franjiverde y en sala de Prensa tras partido. Su intervención demostró su satisfacción por la victoria. Valoró positivamente la entrega de sus jugadores: «Es difícil jugar en una situación con pocos días de preparación, con un rival que quiere ganar, un campo demasiado blando por la lluvia... Al final, estoy contento porque hemos pasado la eliminatoria, que era nuestro deber, ante un buen rival que también ha hecho las cosas muy bien», resumía Francisco.

El técnico franjiverde exponía que «como le dijimos a los jugadores antes del partido, debíamos venir con todo el respeto del mundo para competir contra un rival histórico, un equipo que tenía mucha ilusión y ganas... Debemos felicitarlos porque han competido muy bien».

El partido fue «difícil, pero lo hemos sacado adelante. Hemos sufrido. La sensación cuando uno gana es buena, siempre. Me voy satisfecho. Por supuesto que hay muchas cosas que hay que seguir mejorando y las vamos a hablar y trabajar. Importante también han sido los dos goles de Carrillo, la participación de futbolistas que no tenían minutos, para que vayan cogiendo ritmo, y que todo el mundo vaya ofreciendo su mejor nivel».

Francisco asumía que «no es fácil ante un rival de inferior categoría y con un campo como estaba. Yo les pedí el máximo y lo han dado. Pero el partido importante para nosotros, con todo el respeto para el Leioa, viene el domingo. Tenemos ahora tres días para recuperar y eso vamos a intentar».

En general, «pedimos que cada uno saque su mejor nivel. Tenemos muy buenos jugadores pero de momento la clasificación no demuestra que estemos a ese nivel. Es importante que jugadores como Casillas, Benedetto o Carrillo, lo vayan mostrando y el resto de jugadores igual».

Al final, «el esfuerzo ha sido muy bueno ante un rival que lo ha puesto difícil». Sobre los jugadores de la cantera, el preparador aseguró que «aunque los conozco menos porque no venían jugando, el club confía en ellos y voy a contar con ellos. Jony me ha sorprendido porque su perfil de jugador no lo tenía muy claro y para mí ha estado a muy buen nivel».

Sobre su trabajo estos días, reconocía que «es difícil poder mostrar automatismos que queremos generar de cara a movimientos con balón porque no lo permitía ni el campo ni el rival, pero sí es verdad que hoy se ha visto esa mentalidad ganadora, de equipo ambicioso, que he transmitido desde que llegué aquí. De ser muy competitivos. A partir de ahora vamos a crecer desde la base de ser el equipo competitivo que nuestra gente nos requiere. Y cuando lo consigamos subirá también el nivel del juego».

Por su parte, el goleador de la noche, Guido Carrillo, reconoció que «en los primeros minutos han apretado mucho, pero al final hemos conseguido una buena victoria que nos sirve para ganar confianza». El delantero afirmaba que «cuando viene un nuevo entrenador se renuevan las ilusiones de los que menos venimos jugando. No solo las mías, sino las de todos, que lo han hecho muy bien. Bienvenida sea la competencia. Suma para el grupo». Además, detallaba que «siempre los goles son confianza para los delanteros, más allá que sea en Copa. Siempre vienen bien. Hoy me tocó jugar todo el partido. Sirvió desde la parte física y desde la confianza». A su vez, remarcó que a partir de ahora «ojalá tenga más minutos. Uno quiere estar siempre, trabaja para eso. Este año tenemos una muy buena plantilla y la competencia será dura, pero esto sirve para demostrar que voy a estar ahí y que voy a pelearla».