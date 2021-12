Francisco Rodríguez, técnico del Elche, llegó a la rueda de prensa posterior a su debut liguero en el Martínez Valero con la voz justa para ofrecer sus primeras impresiones tras la victorias contra el Cádiz. "Para un entrenador que empieza un nuevo proyecto es importantísimo sumar la primera victoria", valoró el almeriense. "Me quedo con la importancia de los tres puntos, la actitud de los jugadores y la ambición y mentalidad ganadora", añadió.

Pese al sufrimiento provocado por el 2-1 anotado por los gaditanos en el minuto 90, Francisco reconoció que siempre confió en el triunfo. "No se me ha pasado por la cabeza nada que no fuera sumar los tres puntos", aseveró. "Tenemos buenos jugadores, pero tenemos que ser un equipo cuando no tenemos el balón. Y ese trabajo es de agradecer. La primera parte creo que ha sido buenísima, salvo la acción del penalti. A partir de aquí, a seguir creciendo", agregó.

El técnico franjiverde no solo elogió la buena actuación individual de Tete Morente o los dos Lucas sino que se quiso acordar incluso de quienes se quedaron sin minutos, personalizando en el caso de Pablo Piatti. En cuanto a posibles mejoras, Francisco tampoco se mordió la lengua: "A partir de ser solidarios tenemos muy buenos jugadores en la plantilla. Tenemos que ser un equipo para jugar en campo contrario".