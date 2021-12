No hay sorpresas en el once inicial del Elche CF que se enfrentará, a partir de las cuatro y cuarto de la tarde, al Cádiz, en el estadio Martínez Valero. El nuevo técnico franjiverde, Francisco Rodríguez, que se estrena en Liga al frente del conjunto ilicitano tras hacerlo en Copa el pasado contra el Leoia (0-2) repetirá el mismo equipo titular que jugó el pasado lunes en Pamplona frente a Osasuna (1-1). El preparador almeriense dará continuidad al once que formó con Sergio Mantecón y Pablo Manusovich, que responsables provisionales del equipo en El Sadar.

De esta forma, el once del Elche es el formado por Edgar Badia en la portería, Helibelton Palacios, Enzo Roco, Diego González y Mojica en línea defensiva, con Omar Mascarell e Iván Marcone en el doble pivote. Como extremos jugarán Tete Morente y Fidel y la dupla atacante continuará estando compuesta por Lucas Boyé y Lucas Pérez. En el banquillo, para posibles sustituciones, estarán los guardametas suplentes Kiko Casilla y Axel Werner, además de Barragán, Gonzalo Verdú, Raúl Guti, Jony Álamo, Gumbau, Piatti, Josan, Pere Milla, Benedetto y Guido Carrillo