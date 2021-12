Edu Albacar: «El Elche de Francisco es agresivo, ambicioso y un equipo que presiona y ataca mucho el balón»

Edu Albacar es uno de los grandes futbolistas que ha tenido la casi centenaria historia del Elche. Logró el ascenso a Primera con el Elche de los récords. Disfrutó de dos permanencias y, luego, vivió momentos difíciles con el descenso administrativo. No dudó en volver a vestirse de corto después de su primera retirada, cuando trabajaba en los despachos del Martínez Valero, para ayudar a salir del pozo de Segunda B. Una lesión le obligó a retirarse de forma definitiva y ahora se abre camino como entrenador al lado de José Bordalás.

¿Se le va a hacer extraño enfrentarse el sábado al Elche?

La verdad es que un poco sí. Va a ser la primera vez después de haber estado mis últimos ocho años como profesional en el Elche. Pero ahora defiendo otros intereses, me debo al Valencia y, en esta ocasión, quiero ganar.

¿Es un partido especial?

Sí. No solo para mí, para el míster (Bordalás) también. Enfrentarnos al Elche siempre va a ser especial. Yo estuve ocho años allí y tengo el cariño de mucha gente. Pero para el míster también especial porque es un club que él despertó. Era un gigante dormido y cuando llegó José Bordalás empezó a crecer, puso los cimientos y en pocos años volvió a tocar la Primera División.

¿Qué Elche espera?

Estuve viendo el partido del pasado domingo contra el Cádiz y vi a un equipo bastante ambicioso y con llegada a campo contrario. Francisco le ha aportado agresividad. Hizo un buen encuentro.

¿Le sorprendió la destitución de Fran Escribá?

Al final, el fútbol son resultados y, si no ganas, ya te puedes llamar Fran Escribá o Zidane. El equipo venía de una racha mala y algo se intuía.

¿Qué cambios ha notado con la llegada de Francisco?

En su primer partido vi a un Elche que desde el minuto uno salió presionando mucho, agresivo y que trató de atacar el balón. Con Escribá era más un bloque medio, que trataba de aguantar más. Vi a un equipo con mucha ambición. Es normal también que cuando llega un entrenador nuevo se vea más entusiasmo. Pero me gustó mucho el Elche.

¿Qué tipo de partido espera el sábado?

Nosotros estamos trabajándolo y analizándolo para ver dónde le podemos meterle mano y buscar la manera de hacer daño. El Elche tiene una buena plantilla, se ha reforzado bien y seguro que nos va a costar. Pero esperamos conseguir la victoria.

¿Qué futbolistas destacaría de la plantilla franjiverde?

La temporada pasada, cuando me hicieron la misma pregunta, dije que Gonzalo Verdú era el que más me gustaba. Pero yo destacaría a Lucas Boyé. Me parece un delantero espectacular.

Todo el mundo destaca el potencial del ataque del Elche en la actual temporada...

Tiene una delantera muy interesante. Además de Lucas Boyé han llegado Lucas Pérez y Benedetto, que son jugadores, también, con mucha calidad. La campaña anterior quizás estaba más solo Boyé. Ahora, con Lucas Pérez, Benedetto, Guido Carrillo... tiene mucha potencial arriba.

Curiosamente, el sábado va a tener como rivales a jugadores como Gonzalo Verdú o Josan, que fueron compañeros suyos. Son los únicos que permanecen de la etapa de Segunda B...

Gonzalo Verdú, Josan y también está Fidel, que es más viejo, pero coincidimos en su primera etapa en el Elche, que fue magnífica, en la que logramos el ascenso a Primera División y la permanencia.

El Valencia es un equipo histórico, que siempre ha estado arriba y que ahora no pasa por su mejor momento. Hay que recordar que cuentan con la plantilla con el límite salarial más bajo de Primera División. ¿Eso da más mérito a lo que están haciendo?

Vinimos al Valencia, el nuevo cuerpo técnico, con José Bordalás a la cabeza, con la intención de devolver al equipo a donde se merece estar. Siempre he dicho que el Valencia está entre el top-5 de los clubes de España. Esa es la ilusión que tenemos y que esperamos devolver con humildad y trabajo. Comenzamos muy bien la temporada. Luego tuvimos un pequeño bache, que coincidió con las lesiones de varios jugadores, y ahora estamos recuperando esa buena imagen del principio. El equipo está siendo muy receptivo con el míster y tratamos de sacar el máximo de rendimiento.

Se habla mucho de la enorme presión que rodea siempre al equipo en Valencia por parte de la afición. ¿Desde el vestuario se nota?

A nivel del cuerpo técnico, estamos muy contentos del recibimiento que hemos tenido por parte de la afición. Sentimos un cariño especial. Incluso, cuando no conseguimos los tres puntos está con el equipo. Estamos intentando devolver al Valencia donde se merece y vemos que la afición también está contenta con el míster y con el cuerpo técnico.

¿Cómo fue recalar en el cuerpo técnico del Valencia?

Como todo el mundo sabe, monté el club Fútbol Formatiu Terres de l’Ebre, en mi tierra, en Tarragona, con equipos desde benjamines hasta juveniles. Además del director técnico, era el entrenador del equipo juvenil. Me llamó Bordalás, con quien coincidí durante cinco temporadas como jugador, para venir al Valencia. Me reuní con él, me dijo lo que quería de mí y no podía decir que no a trabajar en un club como el Valencia. Estoy encantado de poder trabajar a su lado. Para mí, José Bordalás es uno de los mejores entrenadores de España y el proceso de aprendizaje que estoy experimentado es excepcional.

Siempre ha dicho que lo que le gusta es trabajar en el fútbol base... ¿Se ve algún día siendo entrenador de un equipo profesional?

De momento, estoy contento con lo que estoy haciendo. Me apasiona estar con los niños. De hecho, cuando tengo libre con el Valencia, voy a ayudar en mi club. Uno siempre tiene una meta, que es dirigir a un equipo profesional. Ahora mismo, todavía no me veo preparado. Estar con Bordalás, con quien estoy aprendiendo mucho, me ayuda de cara al futuro. Ya se verá.

¿Cómo está viendo la nueva etapa del Elche como club con la llegada de un máximo accionista como Christian Bragarnik?

En el Elche he vivido momento espectaculares y otros muy duros. Creo que actualmente el club se encuentra en un proceso de estabilidad. Está haciendo bien las cosas y tiene un gran margen de mejora. Cuenta con gente adecuada y, si la dejan trabajar, puede conseguir grandes cosas. Tiene una buena plantilla y no tengo dudas de que se va a mantener. Es un club que puede crecer mucho.