Édgar Badia: "Nunca perdí la confianza en mi nivel pese a no jugar"

El portero titular del Elche CF en las últimas cuatro jornadas, Édgar Badia, analizaba hace un momento en rueda de Prensa la situación del equipo y la suya personal. La última victoria en casa "era muy importante por el rival y por la racha de partidos sin ganar que llevábamos. Ahora tenemos la confianza de que haciendo bien las cosas podemos vencer a cualquiera y vamos a Valencia con la confianza de que podemos ganar allí".

El guardameta lleva tiempo sin ponerse delante de los medios de comunicación para someterse a sus preguntas. Inició la competición en el banquillo. De hecho, esta temporada no había jugado con Escribá hasta que lo alineó de inicio en el Mallorca-Elche (2-2), donde un error suyo y de la defensa causó el gol del empate. Preguntado por su estado de forma, Badia era claro: "Creo que he demostrado mucha profesionalidad tanto cuando he jugado como cuando no, y eso te mantiene activo y a un buen nivel. Es verdad que no es lo mismo entrenar que competir, sobre todo en Primera División, pero creo que después de una serie de partidos ya estoy demostrando que me encuentro muy bien y que estoy a un buen nivel".

Humilde, el catalán recuerda que "mi objetivo es seguir mejorando cada día en los entrenamientos y en el campo", pero también asegura que "en cuanto a confianza personal sobre mi nivel no me afectó empezar LaLiga sin jugar. Sí es verdad que existía ese debate del que intentas aislarte lo máximo posible… y cuando regresas a la titularidad tienes esa pizca extra de motivación. Pero, insisto, a nivel personal no me he visto con menos confianza. Creo que si algo me caracteriza es ser un portero que transmite esa seguridad, considero que es uno de mis puntos fuertes y que tengo que intentar conseguir mantener haya o no debate sobre la portería. Para mí eso es muy importante y he mantenido esa confianza en mí mismo".

¿Qué transmite el nuevo cuerpo técnico?

"Lo que transmiten es que tienen muchísima ilusión y ganas, que para ellos también es una gran oportunidad de entrenar al Elche en Primera División y de tratar de conseguir el objetivo. Nos han transmitido esa ilusión, esa mentalidad ganadora, esas ganas de competir, en el día a día, para preparar muy bien la semana, que todo el mundo esté dispuesto para rendir al máximo y de tratar de ganar al rival que nos toque", expone.

Sobre el cambio de técnico y la mejor plantilla de la historia

Badia expresa que "obviamente no es agradable que tomen la decisión de destituir al entrenador que te está llevando desde el principio de temporada, porque significa que los jugadores no estamos haciendo suficientemente bien nuestro trabajo conforme a las expectativas que había en esta plantilla. Esto de que estamos ante la mejor plantilla de la historia del Elche lo tendremos que demostrar en el campo. Quedan muchísimos partidos y debemos centrarnos en tratar de conseguir el objetivo lo más holgadamente posible, que será lo que demostrará si somos o no la mejor plantilla del Elche".

Haciendo equipo

"A día de hoy somos un grupo que está muy unido y que hemos dado ese paso al frente, sabiendo que al final el resultado depende mucho de los jugadores. Al final somos nosotros los responsables y tenemos esa motivación de mejorar nuestro rendimiento y demostrar que somos la mejor plantilla de la historia. Este grupo siempre se ha caracterizado por que haya el entrenador que haya siempre hemos estado muy unidos. Todos tenemos el mismo objetivo, hemos venido al Elche para tratar de hacer la mejor temporada posible, primero a nivel colectivo y luego a nivel individual. A día de hoy somos un grupo muy sano y muy unido".

La próxima cita

El portero de Barcelona entiende que el choque ante el Valencia "va a ser un partido en el que trataremos de competir al máximo, sabiendo que nunca es fácil ganar fuera de casa y que el rival tiene grandes jugadores. Pero el Elche está con la confianza de que haciendo bien las cosas podemos competir contra cualquiera. Esta semana pasada nos ha dado ese impulso de tratar ganar en Mestalla ante un equipo que mete mucha intensidad en los partidos, que aprieta mucho y es muy competitivo. Trataremos de superarlos en todos estos aspectos, pero sí, será un partido en el que pueden saltar chispas pero competiremos al máximo. Pero ya digo, el equipo está con confianza de que estamos capacitados para ganar allí".

¿Renovará en junio?

"Yo creo que ahora que vuelvo a disfrutar de poder jugar en el Martínez Valero quiero centrarme en ello y aparcar un poco a si voy a continuar o no para más adelante. Lo colectivo está por delante de lo individual. Ya he demostrado el nivel que puedo dar en el Elche y en Primera División. Pero ahora me centro en el Valencia y en los próximos partidos para pensar en irnos de vacaciones lo mejor posible. El tema de seguir o no lo podemos dejar para más adelante", entiende el portero.

Sobre Lucas Boyé…

"Me parece normal que surjan ofertas por él. Lucas está demostrando que está a un nivel fantástico y que está preparado para hacer grandes cosas en el mundo del fútbol, pero primero las tiene que hacer aquí en el Elche y espero poder disfrutar de él hasta el final de temporada, porque es un jugador muy importante para nosotros tanto dentro como fuera del campo", apunta.

¿Qué importancia tiene la buena relación entre porteros?

Para el guardameta franjiverde, "es algo fundamental y también es una lección y un aprendizaje que pueden tener muchos niños, que creen que los porteros tienen que tener tener una competencia bárbara… Creo que es importante esa buena relación porque al final son muchas horas las que trabajando juntos y nos ayudamos muchísimo en preparar los partidos. Luego ya deciden los entrenadores sobre quién debe ser el portero que juegue. Mi relación con Kiko Casilla ha cambiado cero en estas semanas. Realmente tenemos una gran relación antes de que él viniera y ahora cuando está aquí, tanto cuando él ha jugado como cuando yo. Y Áxel Werner también es un chico fantástico que entrena increíble. Me enorgullece poder decir que nos ayudamos los tres a estar a tope y tenemos una gran relación. Es bueno a nivel equipo pero también a nivel individual para ir mejorando los tres".