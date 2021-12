Elche CF: La hora de los ya no tan nuevos

Después de casi cuatro meses de competición y 16 jornadas de Liga, ha llegado su hora. Los flamantes fichajes realizados en verano por el Elche deben dar ese salto de calidad que se les presupone. Y Francisco lo sabe. El nivel de exigencia que imparte el nuevo cuerpo técnico en cada sesión es el mismo para todos. Ya no hay excusas. Nadie puede decir en este momento que su incorporación fue tardía o que llevaba tiempo sin jugar al fútbol.

En este nuevo marco, aunque por en medio haya habido un cambio de director de juego y varias modificaciones de sistema, todos los futbolistas del Elche pueden sentir que ya no hay ningún extraño entre ellos. La aclimatación ha sido suficiente y es el momento de que delanteros como Lucas Pérez o Darío Benedetto y centrocampistas como Javier Pastore o Gerard Gumbau, den el do de pecho.

Junto a los ya citados, este verano también llegaron al Martínez Valero Omar Mascarell -uno de los que más ha jugado-, así como los defensas Enzo Roco y Pedro Bigas -ahora mismo lesionado y que probablemente no regrese hasta enero.

Medidores objetivos del rendimiento no existen en el mundo del fútbol. Pero algunas cifras sí pueden dar pie a la interpretación. Adelante, suele ser más fácil valorar al futbolista. El gol es la máxima expresión del deporte rey y el mayor premio para un equipo. Marcarlos es sinónimo de sobresaliente y los dos incorporados al Elche en verano han realizado dos tantos cada uno. Pero hace mucho que no marcan.

Lucas, de más a menos

Lucas Pérez lleva 11 jornadas en el dique seco. Fue presentado por el Elche el 1 de septiembre. No puso ni media excusa. Aseguró llegar con muchas ganas de marcar. Y así lo hizo. Suyo fue el tanto de la primera victoria ilicitana, el 13 de septiembre ante el Getafe en Madrid (0-1). En la siguiente jornada, el ex del Deportivo Alavés volvía a perforar la meta rival, en esta ocasión en el 1-1 del Elche-Levante. Cuatro puntos gracias a las dianas de un atacante que lleva jugados 857 minutos, que ha sido un habitual en el once de Escribá y, ahora, con Francisco, lo sigue siendo.

Benedetto, menos minutos

Benedetto, por contra, no ha jugado tanto -556 minutos- y lo ha hecho poco recientemente, por lo que lleva seis jornadas sin anotar. Empezó con buen pie y fue titular las primeras jornadas, perdiendo la confianza después del técnico valenciano, primero, y parece que también de Francisco, que sí lo utilizó todo el partido de Copa pero en el choque ante el Cádiz lo sacó a falta de solo cinco minutos. El «Pipa» ha marcado dos goles. El primero fue ante el Celta en el 1-0 del 3 de octubre. El segundo fue en el Elche-Espanyol que terminó 2-2. En términos objetivos, como Lucas Pérez, Benedetto ha dado 4 puntos al conjunto ilicitano.

Roco, gol y dos fallos

Entre los nuevos ha destacado Enzo Roco. Marcó el gol de la primer empate franjiverde (1-1 ante el Sevilla, en casa). Además, se ha mostrado fuerte en defensa, aunque en su debe también hay algún fallo que otro que han provocado goles en contra. Uno de ellos fue ante el Villarreal, cuando le robaron el balón en una conducción en campo propio. La pérdida derivó en el 2-1 en La Cerámica. El otro fue un accidente; un resbalón que acabó en tanto de la Real en Anoeta.

Pastore, Gumbau y Mascarell

Por nombre, del que más espera la afición es de Pastore que, por molestias musculares, se ha perdido las dos últimas jornadas. Ya lleva dos sesiones de entrenamiento con el grupo y podría reaparecer en València, aunque fuera para jugar algún minuto en el segundo tiempo. Gumbau es otro de los jugadores a los que más se espera. Ha participado, sin brillo, durante 460 minutos. En el mediocampo quien más ha jugado ha sido Omar Mascarell (1.007 minutos), que al principio creó un buen tándem con Guti y ahora lo está haciendo con Marcone.

De todas todas tanto el club como la afición esperan más de ellos. Son los refuerzos más destacados que ha tenido el Elche. Es su hora.

Mojica, duda en Mestalla por un problema muscular

Johan Mojica es el jugador franjiverde que más ha participado en las 16 jornadas de LaLiga Santander disputadas hasta ahora. En concreto, ha sumado ya 1.264 minutos. El siguiente en la lista es el portero Kiko Casilla, con 1.084 minutos y Enzo Roco con 1.046. Además, el colombiano ha disputado tres encuentros con su selección en los últimos meses. Y ha sido, sin duda, uno de los jugadores de la competición que más kilómetros ha corrido sobre el césped.

El defensor ilicitano podría estar ahora pagando el sobreesfuerzo realizado. De hecho, padece un problema muscular y los médicos del club decidieron ayer darle descanso del entrenamiento grupal, pese a que el nivel de exigencia física era más bien bajo.

Mojica, según fuentes del Elche, se ejercitó en solitario en el gimnasio. El franjiverde se ha sometido a unas pruebas médicas que determinarán el alcance de su lesión. Esta molestia le convierte en seria duda para participar este sábado. Una baja preocupante para Francisco, que tampoco dispone de su sustituto natural, Josema Sánchez. Al menos, el de Lorquí no está en su mejor momento físico pues acaba de reincorporarse al grupo tras una lesión muscular. Es probable que ni viaje a València. A falta de zurdos, podría volver a tener protagonismo Barragán, a pierna cambiada, como ante el Leioa y en anteriores citas.