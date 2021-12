Francisco: "El Elche necesita puntos cuanto antes para ganar confianza"

Francisco Rodríguez afronta mañana su tercer partido como entrenador del Elche y quiere seguir la dinámica de las dos anteriores victorias, la primera en Copa ante el Leioa y la segunda en casa frente al Cádiz. “El equipo, después de la victoria ante el Cádiz, tiene el ánimo a tope, pero también la humildad que debe caracterizarnos. La semana de trabajo ha sido fantástica. Todo el mundo está enchufadísimo por participar, para darlo todo ante el Valencia”, asegura el preparador franjiverde.

Primera salida complicada del almeriense, “ante un rival que todos sabemos quien es y al que visitamos con todo el respeto, pero también con toda la ilusión del mundo”. Francisco ve en el Valencia “un equipo como todos los de Bordarlás, bien trabajados, con mucho ímpetu, en el que cada jugador realiza la tarea que solicita el entrenador… Y en todo eso no nos pueden ganar. Lo que he pedido al equipo es que les igualemos en todas las fuerzas, en intensidad, en ganas, en ilusión, en mentalidad…”.

El conjunto valencianista “es un equipo muy ordenado, que aprieta muy arriba, repliega bien, tiene transiciones muy buenas y jugadores de primer nivel. Va a ser un partido en el que por momentos vamos a tener que estar muy atrás defendiendo, porque ellos nos van a apretar, pero en el que también vamos a tener fases en las que vamos a tener la posibilidad de dominar los espacios”, sentencia el míster.

“El Valencia apostará desde el inicio por ir a por la victoria y nosotros vamos a hacer lo mismo. Nuestra intención es ganar mañana el partido, desde el principio hasta el final. Luego, el transcurso del encuentro dirá cómo acaba, pero la mentalidad es esa. La de trabajar muy duro, ser muy agresivos en todas las partes del campo e ir a por la victoria. Siendo humildes y sabiendo que nos enfrentamos a un muy buen rival”, apuntaba Francisco.

Estilo de juego

El entrenador entiende que “nuestro equipo tiene virtudes en campo contrario muy buenas y que tenemos que saber aprovechar, pero también estamos en la línea de que tenemos que encajar poco, ser sólidos y solidarios en defensa, no solamente con la línea de cuatro y pivote sino también con la gente de arriba. Y conseguir esto nos hará poder disfrutar, con el tiempo, de una posesión más clara. Ahora mismo, dadas las circunstancias, necesitamos sacar puntos cuanto antes para coger confianza, muy necesaria para que los jugadores den su mejor nivel. Esto es primordial. Los puntos son muy importantes para cualquier equipo en esta categoría”.

Convocatoria

El técnico franjiverde no descarta a nadie más que a Bigas -lesionado al menos hasta enero- para el partido de mañana. De hecho, “Mojica queremos que esté en la convocatoria, aunque no sabemos si podrá entrar de inicio”. Francisco quien contar con el colombiano, que “el martes en el entrenamiento sufrió un pequeño problema y vamos a esperar 24 horas para comprobar su evolución y ver si podrá jugar de inicio. Él lo va a intentar y confiamos en que pueda estar disponible para poder tener el mejor once posible”.

Sobre Pastore, Francisco destacó que “lleva dos días completando el entrenamiento, la ilusión de estar con nosotros no le falta y va hacer que esté en la convocatoria. Como Josema, igual, ha entrenado dos días con el grupo a un muy buen nivel y también está disponible”.

Once inicial

Francisco anunció “algunos cambios” en su plantilla inicial ante el Valencia, pero también dijo que es de los técnicos que suele utilizar un once más o menos fijo y que va cambiando conforme va evolucionando el campeonato. En concreto, dijo que considera que “el jugador se tiene que sentir importante dentro de una plantilla y disputando minutos al final la confianza llega antes”. Por ello, “no soy de los que cuando perdamos un partido vaya a cambiar el once al completo ni que vaya a tener dudas en cuanto al jugador que mejor esté, al que creo que hay que darle continuidad, sabiendo que el futbolista que no dé lo que pedimos desde el cuerpo técnico tendrá más difícil jugar”.

Para el entrenador, los que jugaron en Pamplona y ante el Cádiz, “tienen que aprovechar la oportunidad de estar en el once, porque si no dan lo que pedimos hay gente por detrás con mucha hambre y que quiere entrar. Esta no relajación va a ayudar a que el equipo vaya creciendo poco a poco”.

Compromiso con el gol

Para el técnico almeriense, “no podemos depender solo de los goles de Boyé o de Carrillo… También de los tantos de los extremos y de la gente de dentro. Dependemos de que los de adelante sean los primeros en defender, en realizar la presión arriba, de ayudar al equipo porque esto al final les va a hacer mejores a todos. Debemos ser solidarios y así tendremos mucho ganado porque hay mucha calidad en el equipo y en el momento tengamos más confianza por tener más puntos sacaremos el mejor nivel de los muy buenos jugadores que tenemos”.

Preguntado por la suplencia de Raúl Guti, el preparador aseguró que “es un jugador que siempre me ha gustado muchísimo, sobre todo cuando lo firma el Elche del Zaragoza. Es un futbolista importante para nosotros que, aunque no esté jugando, entrena como el que más, por lo que tengo claro que cuando le toque dará lo máximo”.

En el mismo sentido habló de Benedetto, del que destacó que “el otro día, aunque solo jugó cinco minutos, demostró que quiere estar e hizo lo que le pedimos desde el cuerpo técnico”. En general, Francisco entiende que durante la temporada “vamos a ser todos importantes, pero aquí lo más importante es el equipo. Necesitamos lo mejor de todos ellos”.

Francisco agradecía también el apoyo de la afición, que va a viajar en masa -en torno al millar- a València este sábado. “Es un derbi y nosotros vamos a estar agradecidos siempre a nuestros seguidores, tanto a los que vayan como a los que no pueden ir y nos siguen desde casa, desde donde también seguro que van a apoyarnos. Vamos a hacer todo lo posible para que estén orgullosos del equipo. Esta es nuestra mentalidad y nuestro objetivo. Somos nosotros los que tenemos que darles para que sigan enganchándose cada vez más y para que sean cada vez más pasionales con el equipo”.

Cuestionado sobre los próximos rivales, Francisco aseguró que “mañana nos jugamos mucho. No pienso más allá de mañana. No quiero ni saber cuándo entrenamos, si domingo, lunes o martes. Para mí lo importante es el Valencia. Ahora mismo no podemos permitirnos el lujo de mirar mucho más allá”.